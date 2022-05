A cura di Ludovica Ragonesi

Fabio Fazio pronto a lasciare la Rai. Duro colpo per i fan appassionati della trasmissione Che tempo che fa, che presto potrebbero dover dire addio al buon Fazio, popolare timoniere del programma della domenica sera dal lontanissimo 2003.

La trasmissione, nata per essere il programma concorrente a Striscia la notizia, esordì 19 anni fa in fascia televisiva post Tg.

Fu proprio Rai 3 a dare battesimo al talk show in stile Late Show americani. Anno dopo anno, il programma, dopo un esordio timidino, ha via via raggiunto risultati in termini di share sempre più entusiasmanti.

Nel 2017 infatti, la quindicesima edizione della trasmissione fu promossa in prima serata su Rai 1.

Ma la gloria della rete ammiraglia è durata ben poco per Fabio Fazio che, nel giro di pochi anni, è stato nuovamente rispedito su Rai 3.

Ma il conduttore e giornalista dai modi pacati e gentili, mai si è sfatto scalfire dalle manovre politiche e dai riposizionamenti in Rai, andando sempre dritto per la sua strada.

Non c’è dubbio che Fabio Fazio abbia portato avanti un programma unico nel suo genere.

Non solo talk show, non solo varietà e non solo approfondimento, ma tutte e tre le cose miscelate insieme in maniera sapiente.

Memorabili le interviste di Fazio a politici del calibro di Barack Obama, Emmanuel Macron, prima ancora Michail Gorbačëv, poi ancora Tony Blair e Nancy Pelosi; ma anche star mondiali come Madonna, gli U2, attori come Sharon Stone, George Clooney e tantissimi altri personaggi che hanno segnato il nostro tempo.

Fabio Fazio pronto a fare il baby pensionato?

Ebbene, i fasti di Che tempo che fa potrebbero presto finire perché, secondo le ultime indiscrezioni, Fabio Fazio avrebbe intenzione di lasciare la tv ed andare in pensione.

In un’intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ligure ha dichiarato: “Ho quasi 58 anni, l’anno prossimo ne avrò alle spalle quaranta di tv. Magari vado a farmi fare i conti per la pensione”.

Si è trattato di una semplice battuta in “stile Fazio” per deviare domande indiscrete sulla sua carriera, o c’è del vero in questa dichiarazione?

Dopo l’estate, verrà svelato l’arcano.