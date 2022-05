A cura di Ludovica Ragonesi

Ambra Angiolini in questi giorni si trova a Stromboli per girare una fiction per la Rai.

Foto di tramonti e dell’azzurro mare della bellissima isola eoliana fioccano sui social della ex ragazzina di Non è la Rai.

Un nuovo importante progetto vede quindi coinvolta Ambra, reduce del successo della serie Le fate ignoranti del regista turco Ferzan Özpetek.

Ma quell’entusiasmo iniziale per questo nuovo progetto sembra essersi improvvisamente placato.

Il motivo? Sull’isola è scoppiato un incendio proprio in prossimità del set allestito per le riprese.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Tuttavia le fiamme si sono propagate per circa cinque ettari di macchia mediterranea, provocando non pochi danni all’ecosistema dell’isola.

Al momento sono in corso indagini per chiarire l’origine del rogo.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire quali possano esser state effettivamente le cause dell’incendio. Tra le ipotesi, non è da escludere la possibilità che le fiamme siano state generate da una simulazione di incendio proprio ad opera della troupe durante le registrazioni della fiction.

Stop alle riprese della fiction. Ore di apprensione

La situazione si fa davvero delicata dal momento che il Codacons ha chiesto di fare luce sull’accaduto.

In un comunicato, l’Associazione in difesa dell’Ambiente e dei diritti dei consumatori ha così dichiarato: “Chiediamo alla Procura di fare luce sulla vicenda e di procedere per il possibile reato di disastro ambientale. I componenti della troupe presente a Stromboli vanno indagati come prevede la legge allo scopo di accertare eventuali responsabilità e, se emergeranno colpe, la Rai sarà chiamata a risarcire i danni ambientali provocati all’isola”.

La Rai, tuttavia, ha replicato al comunicato, assicurando di non avere alcuna responsabilità sull’accaduto.

Brutto colpo dunque per Ambra, fresca della nomina a giudice della prossima edizione di X-Factor.

L’attrice mai si sarebbe immaginata un risvolto così difficile per le riprese di routine della fiction che presto la vedrà protagonista.