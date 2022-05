A cura di zara penna

Can Yaman, l’attore turco protagonista di DayDreamer insieme a Demet Odzemir, si è trasferito in Italia da oltre un anno, ed ha diversi progetti in cantiere.

Terminate le riprese di Viola come il mare, la serie tv di Canale 5 prodotta da Lux Vide, dove Can ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, l’attore sarà nuovamente impegnato sul set per girare il remake di Sandokan e la serie El Turco, produzioni rispettivamente di Lux Vide e Disney Plus.

Yaman, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato anche attraverso l’emoticon di una tigre che si sta preparando fisicamente al ruolo di Sandokan. Secondo quanto si apprende dal web, molto probabilmente le riprese inizieranno a giugno.

Ad oggi Can è in Turchia per stare insieme ai suoi cari e definire gli ultimi dettagli del secondo progetto, ovvero El Turco per Disney Plus.

Come già annunciato, Disney lancerà la sua piattaforma in Turchia attraverso una serie di pubblicità con protagonisti gli attori sotto contratto: Can Yaman, Demet Ozdemir, Hande Ercel e Kerem Bursin.

Serie tv El Turco: con Can Yaman anche Hande Ercel?

La serie El Turco sarà adattata al romanzo omonimo di Orhan Yeniaras. La trama si concentrerà su quanto accaduto durante l'assedio di Vienna, e Can Yaman interpreterà un predone ottomano. La serie è prodotta da Ay Yapım, con la sceneggiatura di Kerem Deren e la regia di Uluç Bayraktar. Sempre dalla Turchia è giunta la voce che Hande Erçel potrebbe recitare proprio al fianco di Can Yaman.

Secondo i media turchi, la casa di produzione Ay Yapım avrebbe fatto un'offerta alla Erçel per essere la protagonista femminile di El Turco, e l’attrice si sarebbe detta interessata al progetto.

Per quanto riguarda Sandokan, oltre a Can Yaman ci saranno Luca Argentero e Raoul Bova. Resta ancora segreta l’identità di colei che dovrà interpretare il personaggio femminile Marianna.