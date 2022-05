A cura di Gilda Riga

Kerem Bursin protagonista di un nuovo spot pubblicitario.

L’attore turco, famoso in Italia per aver recitato nella serie tv Love is in the air insieme alla sua ex fidanzata Hande Ercel, è nato ad Istanbul nel maggio del 1987. Pur provenendo da una famiglia turca, Bursin è da considerarsi un vero e proprio cittadino del mondo. Infatti, per via del lavoro del papà Pamir, che era un ingegnere petrolifero, ha iniziato a viaggiare con la famiglia all’età di dieci mesi, ed ha dichiarato di aver vissuto ad Istanbul, Ankara, Edimburgo, Medan, Giacarta, Dubai, Abu Dhabi, Sugar Land, Kuala Lumpur, Boston e Los Angeles.

Dopo aver frequentato la high school a Sugar Land, in Texas, si è laureato in Comunicazione e Marketing all’Emerson College di Boston. Ed è proprio negli anni dell’università che ha iniziato a coltivare la passione per la recitazione, partecipando ad audizioni e spettacolo che gli sono valsi diversi premi.

Nel 2013, Kerem lascia gli Stati Uniti per tornare ad Istanbul, dove ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico turco interpretando il personaggio di Kerem Sayer nella serie Waiting for the Sun. In seguito, recita anche in Matter of respeact, ispirato alla serie italiana L’onore e il rispetto.

Kerem Bursin diviene famoso in Italia grazie alla serie tv Love in the air, trasmessa su Canale 5, in cui interpreta l’architetto Serkan Bolat, e recita insieme ad Hande Ercel, con la quale avrebbe poi avuto una storia d’amore che ha appassionato tantissimi fan. La relazione tra i due è giunta all’epilogo ormai da diverso tempo, anche se gli aficionados della fiction nutrono ancora speranze che Kerem e Hande possano tornare insieme. Circostanza che difficilmente si verificherà, anche perché la bellissima attrice turca in questo momento ha una love story con Kaan Yıldırım, attore e produttore cinematografico. I due sono stati paparazzati a Marmaris, località sul mare Egeo, dove si sono recati per trascorrere qualche giorno di relax.

Kerem Bursin: spot pubblicitario per Lipton Ice Tea

Bursin, invece, dopo un breve flirt con l’artista spagnola Stephanie Cayo, sembra essere single e concentrato esclusivamente sulla sua carriera. A tal proposito, l’attore turco è il protagonista di uno spot pubblicitario per Lipton, azienda nota nel mondo per la produzione di tè. E’ lo stesso Kerem a condividere su Instagram il video dello spot.