A cura di Ludovica Ragonesi

Alessandro Siani si è messo nuovamente al lavoro.

Partiranno nelle prossime settimane le riprese dell’ultima fatica del comico napoletano.

‘Tramite amicizia’, questo il titolo del film che verrà distribuito nelle sale cinematografiche il prossimo inverno.

Come da suo stile, Siani racconterà anche questa volta temi importanti della vita nella maniera che gli è più congeniale: attraverso la commedia intrisa di comicità partenopea.

Il protagonista della storia che Alessandro Siani interpreta nella sua ultima commedia è Lorenzo, titolare di un’agenzia davvero particolare.

Lorenzo offre infatti amici a noleggio. Già da questa premessa si può intuire come la pellicola prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, in collaborazione con Rai Cinema, sia un film tutto da ridere.

Insieme a Siani, nel film ci saranno anche gli attori Max Tortora e Matilde Gioli.

Matilde Gioli, la carriera straordinaria di una giovane attrice

Proprio la Gioli è diventata una delle attrici più richieste nel panorama cinematografico italiano, grazie soprattutto alla popolarità che le ha regalato la fiction campione di incassi, ‘Doc-Nelle tue mani’, con Luca Argentero.

Nel medical drama di Rai 1, giunto alla sua seconda stagione, Matilde Gioli interpreta la dottoressa Giulia Giordano, braccio destro di Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero).

Gli spettatori si sono molto affezionati al personaggio interpretato dalla Gioli, tanto che la Rai starebbe valutando l’idea di produrre uno spin-off della serie, incentrato proprio sul personaggio di Giulia Giordano.

Matilde Gioli ha esordito al cinema nel 2014, prendendo parte al film di Paolo Virzì Il capitale umano. Nello stesso anno, recita anche in un episodio della serie Gomorra.

Da allora, per l’attrice milanese si è aperta un’intensa carriera, che l’ha portata non solo ad aggiudicarsi, due anni più tardi, il premio Afrodite come miglior attrice emergente, ma anche a misurarsi con diversi stili e generi di recitazione.