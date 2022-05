A cura di Franci Russo

Demet Özdemir sdraiata al sole e senza trucco piace ai suoi milioni di fan.

L’attrice turca, divenuta famosa in tutto il mondo per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, con accanto Can Yaman, divenuto poi famoso in Italia dove ha girato la serie tv Viola come il mare, si mostra ai suoi sempre più felice e gioiosa con le foto che pubblica sul suo account Instagram.

Questa volta la vediamo sdraiata sul prato della sua casa, Le due foto pubblicate da Demet Özdemir hanno scatenato i follower dell’attrice che hanno invaso letteralmente il suo account con messaggi sdolcinati, ma soprattutto per complimentarsi per la sua bellezza. Come più volte abbiamo sottolineate, Demet è amata in particolar modo dalle donne che hanno nei suoi confronti una vera e propria venerazione. Vedono in lei una ragazza pulita, di sani principi.

La vita sentimentale di Demet Özdemir tra amori presunti e reali

Della sua vita sentimentale si sa ben poco. I giornali turchi hanno parlato di una sua presunta relazione con Can Yaman durante le riprese di DayDreamer, ma non si è avuta mai conferma di ciò. Attualmente è fidanzata con il cantante Oğuzhan Koç con il quale dovrebbe convolare a nozze nel mese di luglio. Questa love story si interruppe per circa un mese dovuta alla gelosia di Oğuzhan quando vide le scene d’amore di Demet con Sukru Ozyildiz nel film Aşk Tactics 1. Poi il cantante turco si rese conto di non poter stare senza la sua amata e così i due si riavvicinarono.

Intanto fervono, infatti, i preparativi per una festa di matrimonio che dovrebbe durare due giorni e si preannuncia come un evento di grande risalto, con la partecipazione di grandi personaggi del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo.

Dal punto di vista professionale, Demet Özdemir in estate sarà impegnata con le riprese del film Aşk Tactics 2 (Tattiche d’amore 2), mentre nel contempo è stata ingaggiata dalla piattaforma in streaming Disney Plus, che dal prossimo 14 giugno inizierà a trasmettere in Turchia, insieme ad altri attori turchi, trai i quali Hande Erçel e Can Yaman.