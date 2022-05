A cura di Gilda Riga

Volano stracci tra Nicolas Vaporidis e Lory del Santo all’Isola dei Famosi.

L’episodio è avvenuto poche ore prima della puntata del 27 maggio del reality show condotto da Ilary Blasi. A scatenare il putiferio tra i due naufraghi la richiesta dello Spirito dell’Isola alla showgirl veneta che ha dovuto esprimere un giudizio sui compagni di avventura in Honduras. Quelli con il voto più basso sono stati costretti a saltare la cena, una punizione accolta sempre molto male da quelli che ne sono soggetti.

A ricevere i voti più bassi da parte della Del Santo, sono stati Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis. “Nicolas, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita – ha detto la fidanzata di Marco Cucolo -. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti do l’insufficienza. Io ti ho sempre apprezzato, ma tu da me non sei mai venuto. Io la coerenza l’ho sempre avuta”.

Apriti cielo! L’attore romano l’ha presa malissimo e si è scagliato contro la showgirl: “Cara Lory, tutte le ca***te che tu vai dicendo in giro - ha affermato Vaporidis nel daytime - con questa voce impostata e teatrale che tu metti in scena… io vengo dal teatro. Non è vero niente di quello che fai. Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo, perché questa donna è una buffona. Il personaggio che interpreta è finto. Io posso non stare simpatico, ma di una cosa sono certa: sono onesto”.

Alex Belli contro Nicolas Vaporidis: "Sciacquati la bocca..."

Ad infuocare ancora di più il clima ci ha pensato Alex Belli, che su Instagram ha condiviso una stories in cui si scaglia pesantemente contro Nicolas Vaporidis: “Questo è ‘uomo’, colui che usa parole come ‘buffona’ verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno. Perciò sciacquati la bocca prima di parlare di Lory Del Santo, che ne devi fare ancora di strada”.