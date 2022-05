A cura di zara penna

Aria di cambiamenti in casa Rai e Mediaset.

Alessia Marcuzzi, com’è noto, ha lasciato Mediaset dopo circa 25 anni. Da quel momento, la conduttrice romana non si è praticamente più vista in tv.

Alessia Marcuzzi sbarca su Rai 2

Alessia non ha rinnovato il contratto con Berlusconi, che sembra essere intenzionato a rivoluzionare l’intero palinsesto e alcuni volti della sua rete. Fatta fuori da Mediaset, secondo Dagospia Alessia Marcuzzi sarebbe stata contattata dalla Rai che le avrebbe proposto di condurre un nuovo show su Rai 2, che dovrebbe andare in onda in prima serata a partire dal prossimo novembre. Il programma, composto da circa sei puntate, sarà prodotto Endemol Shine.

Alessia Marcuzzi però non è l’unico volto nuovo di Rai 2. E’ infatti previsto il grande ritorno anche di Elisa Isoardi, che come la Marcuzzi è ferma ai box da un po’ di tempo.

Dagospia ha rivelato che anche l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, approderà presto su Rai 2 la domenica pomeriggio. Lo show che le sarebbe stato affidato, a quanto pare, avrebbe una formula particolare in quanto non si svolgerebbe in uno studio ma on the road.

Le due conduttrici dunque si uniranno a Caterina Balivo. La giudice dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, dovrebbe essere alla guida di un programma estivo in seconda serata, sempre su Rai 2, la cui messa in onda è prevista per la fine di luglio. Ma non solo. La Balivo, infatti, condurrà anche Chi vuole sposare mia mamma? su TV8, come annunciato da lei stessa su Instagram la scorsa settimana.