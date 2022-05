A cura di Ludovica Ragonesi

Sono passati soltanto sei anni da quando ha partecipato alla quindicesima edizione del talent di Maria De Filippi, Amici, classificandosi seconda.

Eppure di strada ne ha fatta tantissima, tanto da essere considerata una delle stelle del pop italiano: stiamo parlando di Elodie Patrizi, la cantante dai capelli rosa che esordì in televisione nel 2016.

Dopo la scuola di Amici, per Elodie si sono spalancate le porte della musica, con contratti discografici e hit di successo, lanciate una dietro l’altra, che l’hanno consacrata a regina dell’estate italiana.

Ricordiamo Nero Bali con Michele Bravi, poi ancora Rambla, Pensare Male con i The Kolors, Margarita insieme Marracash (che diventerà poi il suo fidanzato), Guaranà, Parli Parli con Carl Brave, fino a tormentone di questa estate 2022, Bagno a mezzanotte.

In mezzo c’è stato anche un Festival di Sanremo, nel 2020, con il brano scritto per lei da Mahmood e Durdast, Andromeda.

Elodie però non si è fermata solo alla musica.

Grazie alla sua immagine stilosa e sexy è diventata musa di Versace e numerosi brand di prodotti di bellezza sgomitano per accaparrarsela come testimonial.

Ma la vulcanica artista non si ferma qui.

Elodie, non solo musica: la cantante debutta al cinema

Ospite dell’ultima puntata di stagione di Che Tempo che fa, Elodie ha rivelato a Fabio Fazio un progetto nuovo a cui ha partecipato: è infatti in uscita il primo film che vede Elodie protagonista.

Ti mangio il cuore, questo il titolo del film del regista Pippo Mezzapesa, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, racconta il delicato tema della mafia del Gargano.

Elodie debutta al cinema quindi con un film impegnato e di stringente attualità.

La cantante sembra quindi aver seguito le orme dei suoi predecessori e “colleghi” di Amici che, come lei, hanno subito il fascino della recitazione.

Anche Emma, la voce rock al femminile italiana, ha avuto diverse esperienze sia con il mondo del cinema che delle serie tv.

Infine, ricordiamo anche il conduttore Stefano De Martino, nato come ballerino ad Amici, e poi evolutosi in showman a tutto tondo, e adesso anche attore, con l’ultima commedia del regista Andrea Zalone, Il Giorno più bello, in cui recita insieme al duo comico Luca e Paolo.