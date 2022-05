A cura di Benedetta Esposito

Il Video integrale della nonna influencer Milina intervistata dal Canale Youtube Alici Come Prima

Con la pandemia di questi ultimi anni, per cause ovvie, si è diffuso quello che è chiamato “smart working”, ovvero la possibilità di lavorare, comodamente, da casa, a patto che si abbiano pochi semplici strumenti come un computer o un cellulare.

Se questo termine sembra essersi diffuso solo recentemente, questa modalità di lavoro in realtà esiste già da un bel po’. Forse per alcuni non si tratta esattamente della stessa cosa, ma l’andamento è quello. Stiamo parlando del lavorare senza recarsi in ufficio, servendosi dei social, oggigiorno alla portata di tutti. Basta avere fantasia, costanza e capacità nel saper cogliere e soddisfare gli interessi dei follower.

Negli ultimi anni, tra i tanti strumenti che il web ha messo a disposizione per comunicare, i social sono diventati sicuramente quelli più efficaci, permettendo anche grandi guadagni. Uno di questi è sicuramente TikTok, una piattaforma virtuale (attualmente la più scaricata al mondo) che permette di caricare video divertenti, anche se di breve durata.

In questi giorni è stato caricato un video che, con oltre 16 milioni di visualizzazioni, ha fatto subito notizia. Si tratta della proposta di matrimonio (con tanto di anello di diamanti) fatta da un ragazzo diciannovenne ad una donna di 76 anni. Il filmato ha fatto scalpore, creando incredulità e disgusto.

“Potrebbe essere la tua bisnonna. Mia nonna a confronto è una ragazzina”. Questo è solo uno dei commenti e, forse, il più carino. Non sorprende infatti che la differenza di età tra i due abbia dato il via ad una valanga di critiche.

Se è pur vero che l’amore non ha età, in questo caso si tratta di un amore un po' diverso da quello lasciato (volontariamente) intendere. Il ragazzo, di nome Giuseppe, infatti, altro non è che il nipote della signora. A spiegare la situazione è stato uno dei componenti del gruppo “Alici come prima”, formato da alcuni ragazzi che realizzano video divertenti, talvolta provocatori, intervistando le persone.

Una delle loro ultime interviste ha riguardato proprio i due protagonisti dello “scandalo”.

Giuseppe affascinato dal social network TikTok ed anche dalla conseguente possibilità di arricchire un po' il suo portafogli, non ha dovuto fare alcuno sforzo, né spremersi le meningi. L’ “oggetto” dei suoi video, o meglio la persona, gli è sempre stata davanti agli occhi. Si tratta della nonna Carmela, conosciuta come “Milina la gatta”, una “nonnina” un po' all’antica, residente a Torre Annunziata in provincia di Napoli, diventata all’improvviso “la nonna influencer”.

La sua peculiarità? Non conosce una parola di italiano ma possiede un vastissimo repertorio di termini dialettali immancabilmente connotati da un “elegante” dialetto torrese.

Nonostante il colorito modo di parlare, nonna Milina si dimostra, con Andrea Rossi, il suo intervistatore del Canale Youtube Alici Come Prima, gentile, scherzosa e affettuosa, raccontando di come da un giorno all’altro sia finita su TikTok grazie al nipote. Dopo un lungo sproloquio, nel quale spiega anche l’appellativo affibbiatole, ovvero “Milina a jatt”, per i suoi occhi languidi ed azzurri come quelli dei gatti, confessa il suo orgoglio di essere la nonna di un ragazzo come Giuseppe. I due sono inseparabili, tanto che Carmela afferma: “lui è il caffè, io lo zucchero”.

Alla fine dell’intervista la signora confessa un suo sogno segreto: andare a C’è Posta per te, il programma televisivo di Maria De Filippi.

Traducendo in italiano, ecco le parole esatte della richiesta: “Al programma vanno tante madri. Quando mia madre è rimasta vedova, dopo la morte di mio padre, si è molto dispiaciuta. È morto tuo marito, e vai a C’è Posta per te?! Devono andare quelli che hanno fatto la gavetta, perché sono fatti originali”.

Ed ecco la richiesta (sempre tradotta): “Non so parlare italiano, per questo non voglio andare. Possono permettere di farmi parlare come parlo?”.

Dopo la rassicurazione dell’intervistatore, riguardo l’uso di un traduttore simultaneo, nonna Milina conclude: “Io per questo motivo non sono ancora andata. Ripeto, Maria, non so parlare, ma sono Milina a Jatt e voglio raccontarti la mia storia, una storia trascorsa con momenti belli e brutti. Un saluto ed un bacione”.