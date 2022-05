A cura di Ludovica Ragonesi

Clarissa è la più piccola delle tre sorelle Selassiè che hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Le sorelle sono le discendenti di una nobile dinastia etiope, detronizzata negli anni Settanta.

Tuttavia, proprio la caratteristica del “sangue blu” nelle loro vene, ha acceso i riflettori e la curiosità sulle tre sorelle, che sono diventate di diritto dei personaggi pubblici.

La più chiacchierata delle tre è stata senza dubbio Lulù Selassiè, che è balzata agli onori della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, nata all’interno della casa di Cinecittà e poi naufragata quando il reality si è concluso.

La più grande invece, Jessica, ha subito il fascino del gieffino Barù, senza però riuscire mai a vivere con lui una vera e propria storia.

Clarissa invece si è fatta notare soprattutto per un recente intervento di chirurgia estetica, che l’ha portata a risolvere un grande complesso.

Benché la mastoplastica non sia stata proprio una passeggiata, con un post-operatorio abbastanza doloroso, Clarissa ha dichiarato di sentirsi nuovamente felice.

Clarissa Selassiè e l’intervista in radio saltata

La più piccola delle principesse etiopi si trova in questi giorni al centro di una vera e propria bufera mediatica.

La Selassiè era stata invitata dall’emittente Radio Radio per un’intervista con la conduttrice radiofonica Giada Di Miceli. Pochi minuti prima di andare in onda però, la Selassiè ha fatto sapere di non potersi presentare, dando letteralmente buca.

Il motivo della mancata intervista è stato il fatto che la Selassiè non abbia potuto visionare prima della messa in onda le domande che le sarebbero state rivolte.

Apriti cielo! Come una furia, la conduttrice del programma radiofonico ha immediatamente commentato il comportamento di Clarissa: “Io non so cosa dirvi perché le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così Noi possiamo dire gli argomenti che tratteremo, ma credo che le domande manco Belen Rodriguez le chieda”.

La Di Miceli ha poi chiosato in maniera drastica: “Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grande in bocca al lupo, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà”.