A cura di Gilda Riga

Aria di cambiamento a Oggi è un altro giorno. Finalmente, dopo due anni di restrizioni dovuti all’emergenza Covid, la padrona di casa Serena Bortone ha potuto accogliere il pubblico nello Studio 3 del Centro Produzione Rai di via Teulada.

Una circostanza che ha fatto molto felice la conduttrice, che sin dall’esordio del talk show in onda su Rai 1, ha dovuto rinunciare alla platea per via della pandemia.

“Ma c’è il pubblico!” ha esclamato la Bortone facendo il suo ingresso in studio, che ha poi invitato gli ospiti fissi a seguirla per fare un giro tra i componenti del pubblico che indossavano la mascherina.

Serena e i suoi “affetti stabili” sono parsi particolarmente felici ed emozionati dalla presenza di una platea. In realtà non si tratta di una novità assoluta: infatti, già in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la Bortone ha condotto Oggi è un altro giorno dal Casinò della città ligure, ed era presente il pubblico. “Speriamo di essere tornati ad una vita normale, sarebbe già tanto” ha detto Serena, che come tutti spera che si sia definitivamente usciti dall’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi due anni e mezzo.

Oggi è un altro giorno: l'annuncio della Bortone

La Bortone ha poi annunciato che si tratta dell’ultima settimana di messa in onda di Oggi è un altro giorno. Il programma, infatti, si fermerà per la pausa estiva, e i fan si augurano che possa tornare a partire da settembre. Ci sono tutte le condizioni affinché il talk del pomeriggio di Rai 1 possa essere riconfermato anche nella prossima stagione televisiva, visti gli ottimi risultati raggiunti in termini di share e la stima e l’affetto che il pubblico prova per Serena e per i suoi ospiti fissi.