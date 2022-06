A cura di Benedetta Esposito

Se vi dicessi: “Marco se ne è andato e non ritorna più”, voi cosa pensereste?

Una timida ragazza nel 1993, sul palco del festival più famoso della musica italiana, il Festival di Sanremo, cantò una canzone contenente questa frase, e sebbene da allora siano trascorsi 29 anni, tutti sanno di chi si tratta: Laura Pausini.

Cantautrice di professione, Laura si esibì sul palco dell’Ariston, per la prima volta, con il brano La Solitudine, spalancandosi la strada per un successo strepitoso e facendo breccia nel cuore di moltissimi italiani.

Sarà stata la sua voce intensa, saranno state le sue canzoni d’amore, sta di fatto che oggi, a distanza di quasi trent’anni, Laura è diventata un’icona della musica italiana, non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero.

Raccontando, infatti, un aneddoto personale, ricordo un viaggio di qualche anno fa in Tunisia, dove un abitante del luogo mi chiamò Laura Pausini, per il colore dei miei capelli, scuro come i suoi (se fossi stata bionda, sarei stata chiamata Shakira) e questo a dimostrazione che la voce e i brani di Laura hanno raggiunto anche luoghi lontani da noi.

Dei cantanti degli anni ‘90, molti di loro, seppur all’epoca bravissimi ed apprezzati, sono oggi scomparsi dalla circolazione, ma Laura no, e non si può dire nemmeno che la sua fama sia accresciuta gradualmente nel corso degli anni. Sin dal primo debutto della Pausini, il suo successo si è mostrato spettacolare ed indiscusso, ciò che è cambiato è semplicemente che la timida ragazza è diventata oggi una donna sicura di sé.

C’è però da ammettere che questo 2022, tra tutti gli anni della sua carriera, risulta essere quello più cospicuo di meriti. Ricordiamo, infatti a gennaio la sua partecipazione alla ventiduesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Scatola; ancora, il 7 aprile, l’uscita del suo docu-film Laura Pausini, Piacere di conoscerti, e il mese scorso (10,12 e 14 maggio), la conduzione dell’Eurovision Song Contest, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, pressi il Palasport Olimpico di Torino.

La commovente dedica di Laura Pausini in occasione della Festa della Repubblica Italiana

Oggi 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, la cantante ha voluto fare una commovente dedica sulla sua pagina Instagram, per ringraziare i suoi fan del supporto datole in questi anni, ma anche per sottolineare l’importanza di questa giornata, per lei rappresentante un anniversario speciale: “Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro! Una serata storica per noi. Indimenticabile. Culturalmente e socialmente molto importante perché voi, solo voi, avete messo una donna a capo di quel palco, le avete affidato una responsabilità, le avete dimostrato fiducia. Avete cambiato la storia della musica italiana. Questo è uno dei tanti motivi per i quali ogni mattina mi sveglio e so che non sarà mai sufficiente ciò che posso fare per riconoscervi ciò che mi avete dato. Il due giugno è la Festa della Repubblica Italiana ma anche Pausiniana”.