A cura di Ludovica Ragonesi

Stefano De Martino, napoletano di Torre Annunziata, in versione James Bond.

È forte la similitudine tra l’Agente 007 a servizio di Sua Maestà ed il bel conduttore partenopeo… almeno è questa l’immagine che un famoso brand di smartphone ha voluto trasmettere nel suo ultimo spot, che ha proprio Stefano De Martino come protagonista.

Alla guida di un’imbarcazione di lusso nelle acque del Lago di Como, Stefano appare ancora più affascinante.

Di questo spot ne avevamo già dato un’anticipazione in un precedente articolo.

Sicuramente Stefano De Martino alla guida di una barca si sente a suo agio.

Ne possiede una e spesso si rifugia li per mettere a posto i suoi pensieri o per ricaricarsi in vista di una nuova fatica televisiva.

Ma la barca per Stefano ha anche rappresentato da sempre un mezzo per vivere in totale privacy le calde giornate estive in compagnia della sua famiglia.

L’imbarcazione di proprietà di De Martino porta il nome di suo figlio Santiago.

Nell’ultimo periodo il bel conduttore di Stasera Tutto è possibile e di Bar Stella, è stato paparazzato più volte insieme alla sua ex moglie Belen Rodriguez proprio a bordo di “Santiago”.

Stefano e Belen: il terzo capitolo del loro amore

Il riavvicinamento tra Stefano e Belen è ormai certo, anche se la coppia cerca di glissare il più possibile domande indiscrete circa le vere intenzioni dietro questa riconciliazione.

Nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, è stato proprio il padrone di casa a porre una domanda secca a Stefano: “Come va con Belen?” ha chiesto Costanzo.

E Stefano, con il suo savoir faire, ha simpaticamente risposto: “Bene, bene. Come diceva una canzone: Tutto il resto è vita”.

Non gli si può di certo dare torto, dal momento che sembra giusto mantenersi cauti nelle dichiarazioni, specie dal momento che questo sarebbe il terzo “tentativo” per la coppia.

La nascita di Luna Marì, la bimba che Belen Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese, ha reso ancora più tenero il quadretto familiare.

A tale riguardo, Stefano ha dichiarato di sentirsi per la piccola Luna come uno zio.