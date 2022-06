A cura di Franci Russo

Luca Argentero è stato premiato con il Nastro d’Argento Grandi Serie 2022.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, sabato 4 giugno, a Palazzo Reale di Napoli.

Argentero ha ottenuto il premio con Migliore attore protagonista grazie al ruolo di Andrea Fanti nella serie tv Doc-Nella tue mani.

Luca stamattina ha postato sul suo account Instagram un post di ringraziamento: “Grazie Nastri D’Argento. Che bella soddisfazione per me, per chi ha amato Doc-Nelle tue mani , per Lux Vide, per “papà Jan”, per il fantastico gruppo di registi, sceneggiatori, colleghi, amici che condividono con me questo premio… La scommessa è ancora aperta Mati (Matilde Gioli, ndr)! Questo è per te amore mio (la moglie Cristina, ndr) che da tre anni mi vedi impazzire a far memoria fino a mezzanotte…”.

Non si è fatta attendere la risposta della moglie Cristina, sempre su Instagram: “Studi fino a mezzanotte, ma riesci comunque a farci sentire molto amate. Che orgoglio papi!!!”.

Grande successo di Doc-Nelle tue mani 2 in attesa della terza stagione della fortunata serie

Il ritorno di Doc-Nelle tue mani 2 è stato premiato dal pubblico di Rai 1 con ascolti record. Protagonisti anche della seconda stagione di Doc sono stati Luca Argentero e Matilde Gioli, pilastri della squadra di medici.

Ovviamente è stato confermato anche il terzo capitolo nel quale, però, si verificheranno diversi cambiamenti.

Proprio in questi giorni, il cast si è rimesso all’opera. Al lavoro, attori, equipe e sceneggiatori, i quali sono già impegnati con le riprese degli episodi della terza attesissima stagione.

Ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Oltre alla conferma di alcuni interpreti, altri andranno via, lasciando spazio a nuovi volti, che però non sono ancora stati svelati dalla produzione. Cambierà, inoltre, anche la location delle riprese. Nelle prime due stagioni, la casa di produzione Lux Vide aveva scelto come luoghi del set Milano e Roma. Per la terza stagione, invece, alcune scene della serie saranno girate al sud e precisamente all’ospedale Mariano Santo di Cosenza.