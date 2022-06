A cura di zara penna

Rai: Carlo Conti dice no a Katia Ricciarelli per Tale e Quale Show? Vediamo al momento come stanno le cose.

Tale e Quale Show inizierà il prossimo settembre. La selezione del cast è già iniziata da un po' e spuntano i primi nomi.

Innanzitutto va detto che sono stati già ufficializzati quelli dei tre giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, siederanno al tavolo d’onore.

Per quanto riguarda i concorrenti, possiamo già confermare il trio delle sorelle Hailé-Selassié, ovvero Lulù, Jessica e Clarissa, protagoniste dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip.

Dai nomi sicuri appena citati parliamo ora di quelli che si sono auto candidati.

I nomi che potrebbero rientrare nella squadra di concorrenti di Carlo Conti

L’attrice Laura Chiatti ha fatto un appello pubblico a Carlo Conti, spiegando di non voler fare il giudice e di voler provare a mettersi in gioco nel programma. Anche Alex Belli avrebbe inoltrato la sua candidatura, ma secondo le voci di corridoio entrambe sono ancora in fase di valutazione.

Fin qui nulla di eclatante. Ciò che ha sorpreso il pubblico italiano è l’esclusione di un vero talento della musica italiana. Stando alle ultime indiscrezioni Carlo Conti ha detto no a Katia Ricciarelli escludendola da Tale e Quale Show.

Nel corso di un’intervista a Radio Radio, Katia Ricciarelli aveva spiegato che stava seriamente pensando di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. La soprano aveva anche aggiunto che tutto sarebbe dipeso da quali canzoni le avrebbero proposto. Se i brani fossero stati adatti a lei, avrebbe partecipato volentieri. Dopo questa intervista rilasciata da Katia, giunge voce che Carlo Conti avrebbe escluso la soprano. Forse teme la grande personalità della Ricciarelli, che ha avuto modo di farsi conoscere nella casa di Grande Fratello su Canale 5?

Vedremo nei prossimi giorni il comunicato ufficiale dei nomi selezionati per la nuova e attesissima edizione del talent firmato Rai1.