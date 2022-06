A cura di Franci Russo

Elisa ha tenuto l’ultimo dei suoi concerti per l’Heroes Festival all’Arena di Verona e per l’occasione ha voluto al suo fianco Elodie.

Le due si sono esibite per la prima volta in coppia. Sulle note della canzone “Vertigini”, scritta da Elisa, con Dardust e Davide Petrella, per Eloide, la cantante romana non è riuscita a trattenere le lacrime e si è buttata tra le braccia di Elisa, coinvolgendo gli spettatori presenti che hanno condiviso con le due artiste la forte emozione.

Il giorno dopo sulla suo account di Instagram Elodie, che ha partecipato all'edizione 2016 di Amici ottenendo il premio della critica, ha scritto un post pieno di sentimenti nei confronti della sua collega. “Ieri sera per me è stato un momento molto importante. Questa donna non è solo parte della mia musica ma è soprattutto parte della mia vita. Mi ritengo fortunata ad averla incontrata e a condividere, perché di questo si tratta quando si fa musica: stare insieme. Grazie”.

Non poteva mancare la risposta di Elisa: “Ti voglio bene. Che sogno bellissimo”.

Tra i tanti messaggi di partecipazione alla commozione delle due cantanti, anche quello di Gaia, vincitrice dell’edizione di Amici 20 di Maria De Filippi: “Ho pianto per voi”.

La travagliata adolescenza di Elodie e la forza di venirne fuori

L’adolescenza di Elodie non è stata delle più felici. In una intervista la cantante ha dichiarata che potrebbe fare un film dai suoi 8 anni ai 23.

“La mia famiglia – ha dichiarato – non era quella del Mulino bianco. Sul pianerottolo della mia casa c’erano spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati. Entrambi i miei genitori hanno sofferto molto, anche per la tossicodipendenza”.

Ma Elodie non se ne cruccia più di tanto. “Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita”.

Una donna da ammirare, quindi, che è riuscita in una vera e propria impresa: emergere nonostante un grosso handicap di partenza. Certo, c’è anche del talento, ma senza determinazione, volontà e impegno sarebbe riuscita ugualmente a diventare quella che è ora?