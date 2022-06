A cura di Benedetta Esposito

“L’amore non va in vacanza”. Frase giustissima, ma c’è qualche altra cosa che non si lascia fermare dai mesi più caldi dell’anno, ovvero sia la musica. Anzi, a pensarci bene, quale periodo migliore se non l’estate per cantare, ballare e divertirsi sulle note delle canzoni dei nostri cantanti preferiti.

Non possiamo che definirla una bella notizia quella che si apprende dal profilo Instagram di un famosissimo cantante italiano, Vasco Rossi. Impossibile non conoscerlo o comunque averlo, almeno una volta nella vita, sentito nominare. Definitosi, da solo, “provocautore”, è considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana. Vasco è una delle personalità che o si ama o si odia, proprio come dimostrano i tanti fan che, ogni giorno, si battono per difenderlo contro le critiche di coloro che non apprezzano la sua musica. Che non possa piacere o che non venga ascoltato da alcuni ci può stare, ma non si può dire che non abbia fama e successo, e a dimostrarlo parlano i fatti, o meglio i numeri dei suoi brani, dei suoi cd e dei premi vinti. Dal 1977, anno di inizio della sua carriera, si contano infatti 34 album pubblicati, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un'opera audiovisiva; complessivamente ha scritto 191 canzoni, oltre ad aver scritto anche numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi, ed è dai primi anni ottanta uno degli artisti italiani di maggiore successo.

Vasco Rossi, l'annuncio su Instagram fa sognare i fan

Come scritto in precedenza, il cantautore ha condiviso un annuncio sui social, facendo impazzire di gioia i fan, soprattutto quelli napoletani. Il motivo? Ecco le sue parole: “Domani si torna allo Stadio di Napoli. L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock. È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare … praticamente tu ti puoi fermare … perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore ed anche come uomo. Sarà il primo stadio del Vasco Live! Ci vediamo domani!”.