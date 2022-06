A cura di Ludovica Ragonesi

Lorella Cuccarini ritorna in pista. Certo non stiamo parlando di una pista di ballo per la showgirl “più amata dagli italiani”, bensì di un nuovo progetto professionale che la vede impegnata.

Nei giorni scorsi, la prof di Amici aveva lasciato qualche indizio sui suoi canali social del suo nuovo progetto lavorativo, senza svelarne però i dettagli e lasciando i suoi fan col fiato sospeso.

Ora è arrivata la conferma ufficiale di quello che sarà il nuovo impegno di Lorella.

La Cuccarini infatti sarà alla guida di un nuovo format che verrà trasmesso su Youtube.

La showgirl ha infatti più volte invitato i propri fan ad iscriversi al suo canale, per scoprire i contenuti di questo nuovo progetto.

In rete poi sono già state pubblicate alcune immagini che rivelano molto di più.

Il nuovo format di Lorella Cuccarini sembra infatti essere una sorta di spin-off di Amici, la trasmissione campione di ascolti di Maria De Filippi.

Lorella infatti appare nello studio di registrazione mentre intervista sia il vincitore dell’ultima edizione del talent show di Canale 5, Luigi Strangis, sia la cantante Aisha. Ma non solo gli allievi di quest’ultima edizione. Anche Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, ballerine dell’edizione 2021, sono state coinvolte nel progetto.

Molto verosimilmente quindi il nuovo impegno di Lorella Cuccarini coinvolgerà gli ex allievi della scuola più seguita d’Italia, per scoprirne i progetti, i desideri e le ambizioni.

Lorella Cuccarini fuori da Amici il prossimo anno?

Lorella Cuccarini è stata nelle ultime settimane protagonista di numerose notizie che la davano fuori dalla prossima edizione di Amici.

Sembra infatti che le cattedre di canto, sia di Lorella che di Anna Pettinelli, verranno assegnate ad altri prof.

La stessa Cuccarini, alla domanda diretta di una sua fan circa la sua presenza nella prossima edizione di Amici, risponde con una semplice emoticon col sorrisino, quasi a voler bypassare la questione diplomaticamente e senza dire di più, dal momento che forse è un argomento non ancora completamente definito.

Ciò che è certo è che Lorella Cuccarini, con questo suo nuovo progetto, continuerà ad essere legata alla storia di Amici.