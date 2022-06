A cura di Gilda Riga

Hanno preso il via le Audition di X Factor 2022.

Nell’edizione di quest’anno è avvenuta una vera e propria rivoluzione: giuria completamente stravolta, con gli addii di Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, sostituiti da Fedez (per il marito di Chiara Ferragni si tratta di un ritorno), Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rrkomi. Cambio anche al timone del talent show di Sky, con Francesca Michielin, vincitrice dell’edizione 2011, che ha preso il posto di Ludovico Tersigni. Per quest’ultimo, troppo impietoso il confronto con Alessandro Cattelan che aveva sostituito appena un anno prima.

Sui canali social del talent show e sui profili social dei giudici, è possibile visualizzare alcuni momenti del dietro le quinte. Chiara Ferragni, ad esempio, nella giornata di ieri ha fatto una sorpresa al marito, presentandosi durante le registrazioni in compagnia dei figli Leone e Vittoria, che per un po’ hanno catalizzato l’attenzione del pubblico presente.

Scintille tra Fedez e Ambra Angiolini alle Audition

Ma, a quanto pare, il clima non è particolarmente sereno. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, secondo cui il rapporto tra Fedez e Ambra Angiolini non sembrerebbe essere particolarmente idilliaco: “Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rrkomi e Dargen D’Amico, che hanno iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario degli altri due colleghi giudici. Come mai – si chiede la rivista Chi -? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti”.

Del resto, già in occasione del concerto del Primo maggio, si era innescata una polemica tra i due. “Buon concertone a tutti, avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”, scrisse Fedez su Instagram. Non si fece attendere la risposta della Angiolini, che presentava il concerto: “Volevamo lasciarvi con una poesia, come le parole di un amico del Primo Maggio. Lui è Fedez! E ciao Federico!”. Il marito di Chiara Ferragni ha a sua volta controreplicato: “Ciao Ambra!”.

Insomma, citando una delle frasi celebri di Alessandro Borghese nel cooking show Quattro Ristoranti “Non è un buon inizio!”.