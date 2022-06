A cura di Ludovica Ragonesi

Roberto Farnesi e Luca Capuano l’uno contro l’altro. Un duello avvincente quello che vede protagonisti due degli attori più sexy della soap opera di Rai 1 ‘Il paradiso delle signore’.

Roberto Farnesi è l’interprete dell’algido commendatore Umberto Guarnieri, mentre quello del discografico Sandro Recalcati è il ruolo interpretato dall’attore partenopeo Capuano.

Gli attori di una delle soap più amate della televisione italiana, sono impegnati in queste settimane per le riprese della prossima stagione de Il Paradiso.

Tuttavia è emerso nelle ultime ore che Farnesi e Capuano si siano apertamente sfidati.

Ma cosa è successo tra i due attori? Se ci aspettiamo che il “conflitto” in corso riguardi la competitività tra artisti per accaparrarsi più battute o maggiori inquadrature, ci sbagliamo di grosso.

Roberto Farnesi e Luca Capuano si sfideranno infatti a colpi di padelle e mestoli.

Il teatro di questa sfida all’ultimo manicaretto sarà infatti la trasmissione Celebrity Chef di Alessandro Borghese su Tv8.

Sui social i due attori hanno rivelato qualche scatto tratto dalla puntata che andrà in onda proprio questa sera, 9 giugno.

Le fan de Il paradiso delle signore sono già in visibilio.

Roberto Farnesi e Luca Capuano, una passione che li accomuna

Ma chi vincerà tra Roberto Farnesi e Luca Capuano?

Facendo una primissima proiezione, potremmo sicuramente dire che Farnesi risulta avvantaggiato.

Il bell’attore toscano infatti ha un secondo amore professionale. Farnesi possiede un ristorante che segue con molta attenzione e cura già da diversi anni.

L’interprete di Umberto Guarnieri è quindi un esperto della ristorazione e delle sue dinamiche.

D’altro canto, Luca Capuano, da buon partenopeo, ha molta familiarità con la cucina e i suoi segreti. Non che ogni napoletano debba necessariamente saper cucinare alla perfezione, ma Capuano si è spesso misurato con preparazioni gastronomiche di buon livello.

Non resta quindi a tutte le fan de Il paradiso delle signore che sintonizzarsi questa sera su Tv8 per fare il tifo per i propri beniamini.