A cura di Gilda Riga

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto trionfare Luigi Strangis, cantante e cantautore di Lamezia Terme, con all’attivo tre singoli: Vivo, Muro e Tondo.

Ma la produzione del talent show è già a lavoro per la prossima edizione, che inizierà come di consueto dopo la pausa estiva. Ed è proprio durante l’estate che decine di migliaia di talenti si mettono alla prova per cercare di entrare nella scuola più famosa d’Italia, che in questi anni ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per tantissimi giovani artisti. Ma, al di là dei casting per occupare gli ambitissimi banchi del talent in onda su Canale 5, è ipotizzabile che ci sarà una mini-rivoluzione che coinvolgerà anche coach e insegnanti.

Maria De Filippi vuole Chiara Ferragni ad Amici

Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, Maria De Filippi starebbe pensando portare nel cast di Amici Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale dovrebbe fare da mentore per gli studenti, un ruolo già ricoperto in passato dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. La moglie di Fedez avrebbe il compito di seguire e spronare i talenti della scuola, ed eventualmente tirarli su di morale nel caso vivessero momenti di difficoltà o battute d’arresto.

Se la notizia trovasse conferma, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi. Chiara Ferragni è uno dei personaggi più seguiti e amati del panorama social, con oltre 27 milioni di follower su Instagram. La sua fama va ben oltre i confini europei, con tantissimi fan sparsi un po’ ovunque nel mondo.

Per adesso non ci sono ancora conferme, anche se le voci al riguardo circolano sempre con maggiore insistenza. Non ci resta che attendere per scoprire se la Ferragni farà parte dell’edizione 2022 di Amici.