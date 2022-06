A cura di zara penna

Il successo di Doc - Nelle tue mani in Italia ha reso ancora più famoso e amato Luca Argentero, ma anche la serie stessa. Un successo che è arrivato oltre confine. In particolare, sembra che l’America sia interessata ad acquistare i diritti di Doc – Nelle tue mani.

Ad annunciarlo è stato Pierdante Piccioni, il primario del Pronto Soccorso della città di Codogno, il medico a cui si sono ispirati i produttori per questa serie tv di successo.

Il medico ha fatto sapere che la Sony avrebbe acquistato i diritti per la realizzazione della serie negli Stati Uniti.

Appresa la notizia, sorge spontanea la domanda riguardante il protagonista. Chi interpreterà il ruolo del Dottor Fanti che qui in Italia porta il volto di Luca Argentero?

Negli States Matthew David McConaughey assumerà il ruolo del dottor Fanti?

Un primo nome si è fatto: è Matthew David McConaughey, 53 anni, attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Ad Hollywood esiste un solo uomo capace di far ardere di bruciante desiderio ogni donna di questo pianeta: il suo nome è Matthew McConaughey. Da quanto si apprende negli States sono già aperti i casting per la creazione dell’intero staff di attori.

Mentre in America si preparano ad organizzare l’avvio della prima stagione di Doc, in Italia Luca Argentero è stato confermato per la terza stagione e presto inizieranno le riprese che, da quando si apprende, saranno ancora più avvincenti delle prime due stagioni.

Una vera e propria lotta all’acquisto dei diritti tra Netflix e Sony. Alla fine la serie di Doc – Nelle tue mani è stata acquistata dalla Sony per la riproduzione americana.

Va ricordato che i Paesi europei hanno già provveduto alla messa in onda in lingua con un riadattamento della serie per la prima stagione.

In Italia ci sarà la terza, in Europa la seconda, in America la prima.

Insomma Doc – Nelle tue mani è diventata davvero una serie stellare e internazionale, un successo firmato Rai Italia.