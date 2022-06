A cura di Gilda Riga

Matteo Berrettini continua la sua incredibile striscia vincente sui campi in erba.

Dopo la vittoria della scorsa settimana a Stoccarda, il tennista romano ha bissato il successo al Queen’s di Londra, dopo aver conquistato il titolo già nel 2021. Nella finale di domenica 19 giugno, l’attuale numero 11 della classifica mondiale, ha liquidato in due set il serbo Filip Krajinovic, conquistando il suo settimo titolo Atp.

Berrettini, che è uno dei migliori interpreti del gioco sui campi in erba, è da considerarsi a pieno titolo uno dei favoriti per Wimbledon, dove l’anno scorso ha già disputato la finale che lo ha visto uscire sconfitto contro Novak Djokovic. Ora Matteo, come lui stesso ha dichiarato, sembra essere più maturo e pronto per provare ad imporsi prepotentemente sui campi dell’All England Club di Londra, e a conquistare il torneo con più fascino e prestigio al mondo.

Ma l’ascesa di Matteo Berrettini non è circoscritta esclusivamente ai campi da tennis. Lo scorso gennaio ha firmato un contratto con il prestigioso marchio Hugo Boss. L’accordo prevede una partnership a lungo termine e il lancio di una capsule collection indipendente, co-creata dal tennista italiano. Berrettini è Global Brand Ambassador dentro e fuori del campo, ed è già apparso nelle campagne globali Boss per la primavera/estate 2022.

Berrettini è stato anche ospite nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, dove ha intrattenuto un simpatico siparietto con Fiorello. E’ sempre stato un timido, come dimostrano alcune delle sue apparizioni pubbliche, anche se ora appare decisamente più disinvolto e a suo agio quando è di fronte alle telecamere.

"Matteo, vuoi sposarmi?". La risposta del tennista

Ed è proprio durante l’intervista post-match della semifinale del Queen’s che mostra di aver superato la sua timidezza. Dagli spalti si è sentita una voce femminile urlare “Matteo, vuoi sposarmi?”. Il tennista romano non si è minimamente scomposto, e dopo una brevissima pausa scenica ha replicato “Fammici pensare!”, suscitando le risate del pubblico.

Matteo Berrettini è uno dei tennisti più apprezzati anche dal pubblico femminile, e non potrebbe essere diversamente. Ha avuto una relazione con la collega australiana Ajla Tomljanovic, che però è giunta all’epilogo negli ultimi mesi.