A cura di Ludovica Ragonesi

Brutta avventura per Michelle Hunziker.

La showgirl svizzera si sta godendo questi giorni di caldo africano, concedendosi rilassanti vacanze in barca.

Michelle è stata paparazzata soltanto pochi giorni fa insieme al suo nuovo boyfriend, l’ex gieffino e medico sardo Giovanni Angiolini.

Proprio una barca è stata lo scenario di un bacio appassionato tra i due, immortalato dall’obiettivo implacabile dei fotografi.

Questa settimana invece - chi segue le stories della conduttrice di Striscia la notizia lo sa bene -, la nostra Michelle ha deciso di trascorrere del tempo lontano dal suo nuovo amore, preferendo la compagnia delle sue amiche.

Una frizzante vacanza tra girls a bordo di un’imbarcazione, circumnavigando le fantastiche isole delle Eolie.

Trattamento d’eccezione per le naviganti, viziate dallo chef dello yatch, che delizia le ospiti con gustosi manicaretti.

E così tra un apertivo e l’altro, un pranzo in barca e una promozione dei suoi prodotti Goovi, l’energica Michelle non si è risparmiata nel tuffarsi nell’azzurro mare eoliano.

Michelle Hunziker, l’incontro ravvicinato che le ha lasciato il segno

Michelle Hunziker ha continuamente aggiornato i suoi follower sulle peripezie in barca insieme alle amiche.

Ma la disavventura era dietro l’angolo.

Dopo infatti un atletico slancio in mare, Michelle ha raccontato in una story su Instagram di esser stata punta da una medusa.

Esperienza non certo piacevole ma che la Hunziker ha definito come “normale” quando ci si tuffa in mare aperto.

Questa la spiegazione dietro le domande dei molti fan che chiedevano come mai la bionda conduttrice stesse spesso con un foulard intorno al collo.

Nulla di irrisolvibile ma, si sa, dopo una puntura di medusa, è consigliato non prendere il sole sulla parte colpita.

Michelle sta ricaricando le sue energie dopo una stagione televisiva intensa ed una personale decisamente movimentata.

Risale solo all’inizio dell’anno la comunicazione ufficiale della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi ed il gossip che è scoppiato subito dopo, sulla sua nuova love story con Giovanni Angiolini.