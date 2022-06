A cura di Gilda Riga

Il primo bacio (questa volta in pubblico) non si scorda mai. Paola Di Benedetto e Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, sono usciti definitivamente allo scoperto ufficializzando, di fatto, la loro storia d’amore, dopo i rumors insistenti circolati nelle ultime settimane.

Lo scoop esclusivo è targato whoopsee.it, che ha condiviso sul suo account Instagram un video in cui la conduttrice e il cantante si scambiano baci e tenere effusioni.

Questa la descrizione a corredo del video: “La musica nella sua vita non è mai mancata. Dalla radio a Future Hits Live 2022, passando per X Factor, il PrimaFestival e RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, Paola Di Benedetto non ha mai nascosto l’amore per il proprio lavoro. Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento di Rkomi - recentemente annunciato tra i nuovi giurati della prossima edizione di X Factor - per provare a portare la musica nel cuore della conduttrice. Ecco infatti i due fuori dal ristorante Moebius a Milano mentre, intenzionati a non nascondere più la loro frequentazione, tra chiacchiere e risate decidono di scambiarsi qualche tenero bacio. Lo scorso venerdì 17 giugno, inoltre, il cantante ha rilasciato un nuovo singolo intitolato ‘Ossa rotte’ ed è ora pronto a proseguire con il suo tour di concerti fino a fine agosto”.

"Indovinate chi è la coppia dell'anno"

Nel frattempo, Paola Di Benedetto e Rkomi sono stati anche protagonisti di un’uscita “a quattro” con Fedez e la moglie Chiara Ferragni. Le due coppie hanno cenato insieme in un noto locale di Milano, condividento alcuni scatti della serata su Instagram: “Indovinate la coppia dell’anno”, ha commentato il rapper milanese postando una foto mentre abbraccia Rkomi. “Voi belli, noi bellissimi” ha risposto la Di Bendetto, che invece era abbracciata alla Ferragni.

Insomma, al di là della battuta di Fedez, Paola Di Benedetto e Rkomi si candidano ad essere la coppia dell’estate.