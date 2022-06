A cura di Franci Russo

Arisa ritorna a far parlare di sé. Ma questa volta non per questioni sentimentali bensì per il suo hair look.

Accantonata la relazione con il ballerino Vito Coppola, con il quale la cantante molisana ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle condotta dalla Milly Carlucci, Arisa si è concessa un viaggio a Berlino.

Da un bel po’ di tempo siamo stati tutti abituati a vederla con i capelli lunghi. Sempre bella e simpatica, ma dall’aspetto più serioso. Ora invece Arisa ha riacquistato la sua aria da sbarazzina, con un taglio di capelli corti, leggermente spettinato. Un taglio pixie cut estivo e gli occhiali alla John Lennon, con lenti di colore verde chiaro, le danno un aspetto da ragazzina, più consona al suo personaggio. “Making memories in #berlin” è il post pubblicato da Arisa sul suo account Instagram insieme alla sua foto. Ed è stato subito un tripudio di complimenti da parte dei suoi follower (oltre un milione).

Su Instagram, migliaia di messaggi per il nuovo look di Arisa

La cantante è anche dimagrita tantissimo tanto da sembrare completamente diversa rispetto a qualche tempo fa. E se ne sono accorti anche i suoi fan.

“Mi ricordavo un seno un po’ più grande, non dimagrire troppo”, è il messaggio di Liam.

Ma tutti gli altri messaggi osannano la brava cantante, che ultimamente si è cimentata anche come giudice nella show “Il cantante mascherato”.

“Com’è possibile che stai bene con tutte le acconciature? svelaci il trucco miss”. “Questo taglio un po’ anni ’80 ti dona”. “Con questo taglio stai da Dio Ari. Veramente bellissima, meglio ora che con i capelli lunghi”.

Sono solo alcuni dei moltissimi messaggi pubblicati sul profilo Instagram di Arisa. Ma a cambiare non è stato solo il suo hair look. La cantante si è lasciata immortalare in un mini abito chemisier completamente nero, un modello con l'abbottonatura irregolare e una profonda scollatura che le ha lasciato intravedere il reggiseno.

Un’Arisa insomma a prova di costume, affascinante e più bella che mai.