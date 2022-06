A cura di Ludovica Ragonesi

Gianni Morandi ritorna in televisione. L’annuncio ufficiale ha fatto il giro del web, suscitando l’entusiasmo dei fan dell’eterno ragazzo di Monghidoro.

Il cantante è reduce dall’enorme successo del brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti.

Lo stesso Lorenzo Cherubini (Jovanotti), in merito alla performance di Morandi sul palco dell’Ariston, aveva dichiarato: “Gianni cavalca le note della canzone come un surfista”.

Ebbene, è proprio questa bellissima immagine che Jova fornisce, a rappresentare al meglio il carattere, la grinta, l’entusiasmo e la vulcanica personalità di Gianni Morandi.

Il cantante bolognese ha sempre affrontato le sfide professionali e personali con un grande sorriso e, ormai prossimo a festeggiare i suoi sessant’anni di carriera, celebrerà il grande evento con un one man show in onda in prima serata su Rai 1.

Gianni Morandi: il regalo di Natale per i suoi fan

La Rai, nella presentazione del prossimo palinsesto tv 2022/2023, ha annunciato una bellissima novità che ha entusiasmato i fan: Gianni Morandi condurrà un nuovo show che andrà in onda lunedì 19 dicembre in prima serata su Rai 1, dal titolo “Go Gianni go”.

Un regalo di Natale per i fan di Morandi, che avranno modo di festeggiare insieme a lui i suoi sessant’anni di carriera, ripercorrendo le sue hit di successo (praticamente tutte), come l’intramontabile “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” del 1962, suo primo singolo di successo, “Scende la pioggia”, “Non son degno di te”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, “Occhi di ragazza”, le più recenti “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e Lampone” fino ad arrivare proprio ad “Apri tutte le porte”.

Tanti gli ospiti che accompagneranno Gianni in questo attesissimo ritorno televisivo: artisti e amici di vecchia data che si esibiranno insieme all’eterno ragazzo in uno spettacolo che si preannuncia già come campione di ascolti.