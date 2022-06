A cura di Gilda Riga

“Se fossi un animale, sarei senza dubbio una leonessa. Sono molto territoriali. Hanno un istinto protettivo e di vigilanza altamente sviluppato, per questo motivo tendono a diffidare delle altre femmine e sono loro a decidere se i maschi restano o meno. Le leonesse sono alcune delle madri più devote del regno animale. Le leonesse eseguono e prendono tutte le decisioni del branco”.

Wanda Nara: "Diffido delle altre femmine"

Sta suscitando parecchia curiosità il post condiviso da Wanda Nara sul suo account Instagram. Le parole della showgirl argentina, moglie del calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ed in particolare alcuni suoi riferimenti alla diffidenza verso altre “femmine”, e che è lei a decidere “se i maschi restano o meno”. Questi particolari non sono sfuggiti all’occhio attento dei follower, che subito sono tornati con la mente al flirt del marito con China Suarez, circostanza che ha portato la coppia ad un passo dal divorzio, poi scongiurato dal perdono della Nara.

E’ successo qualcosa? Perché Wanda, neanche troppo velatamente, ha sottolineato di diffidare delle altre “femmine”, di assumere in prima persona le decisioni più importanti e di stabilire se i “maschi restano o meno”? Avrà voluto mandare un messaggio a qualcuno e mettere subito le cose in chiaro?Tanti gli interrogativi che al momento non hanno risposta.

Nel frattempo, Wanda e Mauro, dopo una vacanza in Africa ed alcuni giorni trascorsi alle Maldive, hanno fatto rientro insieme ai figli nella loro attico di Milano. Nei giorni scorsi, la showgirl argentina, che non ha alcuna remora nel mostrare le sue “curve”, ha condiviso su Instagram un breve video in cui mette in bella mostra il suo esplosivo lato B, facendo il pieno di like e visualizzazioni. Non è di certo la prima volta (e non sarà neanche l’ultima) che la moglie di Icardi stuzzica la fantasia dei suoi fan pubblicando scatti e video piuttosto hot. Ci si chiede, spesso, come la possa prendere suo marito Mauro, ma la risposta c’è l’ha già fornita Wanda: “Le leonesse prendono tutte le decisioni del branco”. Fine della discussione!