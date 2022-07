A cura di Gilda Riga

Ha scatenato una vera e propria bufera un video in cui si vedono Dayane Mello, Soleil Sorge e Dana Saber passeggiare insieme per le strade di Milano. Il motivo? La brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, alla quale sono stati attribuiti possibili flirt con il modello Carlo Motta e il rapper piemontese Boro Boro, è stata ripresa dalle telecamere di Whoopsee mentre scambiava baci infuocati con la modella Dana Saber.

“Quando sono insieme, le ‘Mellos – scrive Whoopsee sul suo account Instagram - sono sempre in grado di stupire. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di Soleil Sorge e Dayane Mello! Amiche da tempo e inseparabili quando possono, eccole mentre trascorrono una giornata a Milano. Con l’amica Dana Saber (la quale ha contribuito insieme a Dayane a rendere infuocate le strade della città), le due ragazze hanno deciso di passare da Aldo Coppola per una piega al volo prima di pranzare da il Salumaio di Monte Napoleone. In serata, le ex gieffine sono intervenute a Radio Deejay in diretta dalla Terrazza Martini, volando subito in tendenza sui social”.

Dayane Mello ha proprio deciso di dare spettacolo per le strade del capoluogo lombardo. Baci appassionati e abbracci con la Saber, mentre Soleil Sorge ride compiaciuta della situazione e continua a farsi i fatti propri.

Bacio Mello-Saber: scena preconfezionata?

Ovviamente il video ha scatenato la reazione dei social. Secondo molti il video e il suo contenuto, sarebbero stati confezionati ad arte. Almeno, questa è l’opinione di grossa parte degli utenti e di due noti influencer ed esperti di gossip. “Se qualcuno mi spiega qual è lo scopo di questa ‘cosa’, visto che mi sembra platealmente finta e forzata per fare hype”, scrive Deianira Marzano su Instagram. Gli fa eco l’investigatore social Alessandro Rosica: “Purtroppo, finché le fate sentire dive faranno sempre così. Spinte dalle telecamere, ma soprattutto un insulto a chi si ama davvero”.