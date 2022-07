A cura di Ludovica Ragonesi

Achille Lauro è uno degli artisti italiani più carismatici del momento. Sempre glamour nei suoi outfit, molto compìto e delicato durante le interviste, Lauro De Marinis (questo è il nome di battesimo di Achille Lauro) è durante i suoi concerti che tira fuori il meglio di sé.

Un vero e proprio performer che fa scatenare i fan accorsi per sentirlo cantare.

In questi mesi si è dato il via alla maggior parte dei concerti che erano stati sospesi durante l’emergenza Covid. Questa è l‘estate della musica sotto tutti i punti di vista.

E anche Achille Lauro ha inaugurato una delle tappe del suo tour estivo.

La prima esibizione al Milano Summer Festival, dove l’artista romano ha incendiato il palco con le sue esibizioni sceniche e d’effetto

L’artista ha dichiarato di essere pronto a rimettersi in gioco dopo la cocente delusione dell’eliminazione durante l’Eurovision Song Contest. Lauro aveva partecipato per rappresentare San Marino, ma è stato eliminato prima di accedere alla serata finale.

Una scaletta piena dei suoi brani di successo, che hanno fatto ballare e cantare il pubblico, resituendo all’artista 32enne tutto l’amore ed il calore dei suoi fan.

Giulia al quadrato per Achille Lauro

Tra i tanti fan accorsi per cantare le canzoni di Achille Lauro, non sono sfuggite agli occhi dei fotografi due delle influencer più seguite del momento: Giulia De Lellis e Giulia Salemi.

Le ragazze, accompagnate dai rispettivi fidanzati, si sono scatenate sotto al palco al ritmo delle canzoni di Lauro.

Me ne frego, Bam Bam Twist, Domenica, Marilù e Rolls Royce sono alcune delle canzoni che hanno fatto ballare e cantare a squarciagola le due amiche.

Giulia Salemi, in particolare, ha una vera e propria predilezione per Achille Lauro, soprattutto da quando il suo fidanzato, Pier Paolo Pretelli, ha interpretato il cantante romano in una delle esibizioni durante la trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show.

L’imitazione di Achille Lauro con l’iconica tutina attillata, è stata infatti per Pretelli una delle più riuscite.