A cura di zara penna

E’ stata una delle coppie più seguite e amate di Amici. Parliamo di Dario e Sissi: lui ballerino e lei cantante, si sono conosciuti durante il talent show condotto da Maria De Filippi.

A distanza di alcuni anni si è verificata una circostanza che ha addolorato i fan della coppia: Dario e Sissi hanno deciso di lasciarsi per concentrarsi sui rispettivi impegni lavorativi. Si sono conosciuti proprio nella scuola di Amici, e tra i banchi è nato l’amore. Dopo la fine del talent hanno continuato a viversi lontano dalle telecamere, preferendo anche il distacco dal mondo dei social, impegnandosi a tenere il loro amore lontano dal gossip.

Dario e Sissi: fine della storia d'amore?

Considerata l’improvvisa assenza sui social da parte di entrambi, le fan si sono subito preoccupate, ed hanno scoperto che dietro al silenzio e alla mancata condivisione di foto e post, si nascondeva la rottura definitiva.

Sul web inizia a correre veloce la voce che il cantante e la ballerina abbiano deciso di prendere strade diverse e di dedicarsi, almeno per il momento, ai propri impegni professionali rimanendo però in rapporti amichevoli.

Dario e Sissi è solo una delle tante coppie nate all’interno del programma firmato Maria De Filippi. Da sempre, la scuola è un luogo dove non solo nascono talenti, ma anche grandi amori. Spesso, però, queste love story non riescono ad avere un seguito quando si spengono i riflettori del talent show. Per molti è difficile conciliare amore e impegni lavorativi, soprattutto se ci si ritrova improvvisamente all’apice del successo. Ma qualcuno però resiste ancora.

Potremmo fare una lista infinita. Basta citare Sangiovanni e Giulia Stabile, che tra mille impegni e soprattutto tra un tour e l’altro del giovane cantante, i due riescono a mantenere salda e lontana dal gossip la loro relazione, confermandosi come una delle coppie più apprezzate e seguite del talent di Maria de Filippi.