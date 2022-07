A cura di zara penna

Dopo diversi anni di assenza, Paola Barale è finalmente tornata in televisione partecipando ad alcuni programmi della stagione televisiva appena terminata.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, e di Francesca Fagnani a Belve, la showgirl si è raccontata senza filtri e peli sulla lingua.

Nata come sosia di Madonna, la Barale ha riscosso nel corso della sua carriera discreti successi, oltre a collezionare una serie di relazioni che però hanno causato un graduale allontanamento dal piccolo schermo.

Sposata prima con Gianni Sperti, volto storico di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi, ha poi avuto una relazione tormentata con l’attore e modello israeliano Raz Degan.

Ospite nel salottino di Serena Bortone, la Barale ha affrontato anche l’argomento relativo alla pandemia, parlando delle difficoltà che l’emergenza epidemiologica le hanno causato sia a livello fisico che morale. Inoltre, durante l’intervista, riferendosi alla sua vita sentimentale, ha anche ammesso di essere single per scelta. Purtroppo le cose non sono andate come avrebbe voluto né con Gianni Sperti né con Raz Degan.

Le voci sull'orientamento sessuale

Alcuni mesi fa, emersero anche alcune voci circa il suo orientamento sessuale. Nello studio di Belve, la Barale ha affermato di non essere lesbica e di non aver mai avuto una relazione con una persona del suo stesso sesso. Ha poi aggiunto che fino ad ora non le è mai capitato di innamorarsi di una donna, ma che in ogni caso questa circostanza non è completamente da escludere. Forse, con una donna potrebbe esserci una maggiore intesa mentale, ma la showgirl ci ha tenuto a ribadire che è eterosessuale. Paola è una donna molto emancipata, ed è ipotizzabile che amare una donna non sconvolgerebbe la sua psiche. Questo sentimento ha diverse sfaccettature, come lei stessa ha più volte dichiarato.

Ad oggi, però, la Barale è felicemente single e libera di vivere la sua tanto sospirata libertà post-pandemia, anche se lontana dalla tv.