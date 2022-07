A cura di Gilda Riga

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Bianca Atzei, al secolo Veronica Atzei, e Stefano Corti.

La relazione tra la cantante e la Iena è iniziata dopo la separazione di lei dall’ex pilota di Moto Gp, Max Biaggi. I due uscirono allo scoperto in occasione dell’uscita del singolo La mia bocca, che ha di fatto sancito il ritorno di Bianca sulla scena discografica dopo un breve periodo di assenza: la Atzei postò sui suoi canali social il video del nuovo brano, che venne condiviso anche da Corti. Poco tempo dopo, arrivò dai diretti interessati la conferma della loro love story, che procede senza alcun intoppo.

Bianca Atzei è stata anche una delle protagoniste de L'Isola dei Famosi, nell’edizione del 2018 condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio da Mara Venier, Daniele Bossari e dalla Gialappa’s Band, e con Stefano De Martino nelle vesti di inviato in Honduras. La cantante si classificò al secondo posto alle spalle di Nino Formicola, che si aggiudicò il premio di 100 mila euro.

Stefano Corti ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2013, quando entrò a far parte del cast de Le Iene nelle vesti di Lello l’amico dei calciatori, del twerkatore e dell’infiltrato. Così come la fidanzata, anche lui ha avuto un’esperienza in un reality show, Pechino Express, vincendo nel 2014 la terza edizione del programma in coppia con l’amico Alessandro Onnis, con il quale dal 2015 è inviato de Le Iene. A partire dal 2018, entra a far parte degli speaker di RTL 102.5.

Di recente, Bianca e Stefano si sono sfidati ai fornelli nel cooking show in onda su TV8, Alessandro Borghese Celebrity Chef.

Bianca Atzei: il dettaglio social non sfugge ai fan

Nel frattempo, in alcune Instagram stories pubblicate dalla Atzei, è emerso un dettaglio che è saltato agli occhi di follower ed esperti di gossip. In particolare, l’influencer Deianira Marzano ha fatto immediatamente notare come da un breve video condiviso dalla cantante si intraveda il “pancino” di quest’ultima.

Bianca Atzei è in dolce attesa? Beh, appare assai probabile…