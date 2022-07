A cura di Gilda Riga

Massimo Ranieri torna a fare capolino sui social dopo l’incidente avvenuto lo scorso 6 maggio. Mentre si esibiva al Teatro Diana di Napoli con lo spettacolo musicale Sogno o son desto, cadde dal palco battendo in maniera violenta la testa. Trasportato con urgenza all’ospedale Cardarelli, gli venne riscontrato un trauma cranico e la frattura di una costola.

Finalmente, a distanza di circa due mesi da quello sfortunato episodio, il cantante napoletano è tornato ad aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute: “E’ un po’ di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo a causa del noto incidente che mi è successo a Napoli due mesi fa. Comunque volevo dirvi che sto bene e che tutto procede nel migliore dei modi”.

Massimo Ranieri torna su Rai 1

Poi l’annuncio che avrà fatto sicuramente piacere ai fan: “Da domenica 10 luglio e per dieci domeniche, ci vediamo su Rai 1 alle 17,20 con le repliche di Sogno o son desto. Vi abbraccio tutti aspettando settembre per tornare dal vivo!”.

Lo spettacolo di Massimo Ranieri è un emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti. Leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di Sogno e son desto rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico, come sempre, nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore. Ranieri ha interpretato i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese.

Lo spettacolo è stato impreziosito da Mia ragione, l’ultimo emozionante singolo dell’artista, presentato al Festival di Sanremo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vannelli.