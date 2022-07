A cura di zara penna

E’ sicuramente un periodo favorevole in amore per Belen Rodriguez. Tornata insieme al suo ex marito Stefano de Martino, la showgirl argentina si gode il relax e i suoi affetti lontana dalla tv.

Se da un lato l’amore prosegue a gonfie vele, il suo lavoro però non va nel verso giusto.

La Rodriguez, infatti, non solo non è stata confermata a Le Iene, ma sarà sostituita anche nella trasmissione di Maria De Filippi, Tu si que vales.

La sua partecipazione a Le Iene è stata un vero e proprio flop. L’imbarazzo di Belen era evidente dalla prima puntata, e gli sforzi di Teo Mammuccari non sono bastati per convincere i vertici Mediaset.

Purtroppo le brutte notizie non finiscono qui per la bella argentina. Sembra infatti che anche Maria De Filippi abbia deciso di sostituirla nello show di Tu si que vales in onda su Canale 5, dove per anni Belen è stata conduttrice.

A lanciare lo scoop che vedrebbe la Rodriguez fuori da Tu si que vales è il noto esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo il giornalista, Maria De Filippi avrebbe scelto al posto della showgirl, Albe, l'allievo di Anna Pettinelli ad Amici 21, il quale non ha avuto proposte da nessuna casa discografica, nonostante sia arrivato alle semifinali del talent show.

Fuori dalla trasmissione anche Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Teo Mammucari. Ma non c'è nessuna conferma al riguardo.

A quanto pare la De Filippi sta rivoluzionando tutto: conduzione e giudici del talent Tu si que vales. Confermati solo Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Albe, cantante dell’ultima edizione di Amici, potrebbe davvero sostituire la bella Rodriguez?

Aspettiamo conferme dai vertici Mediaset e dalla produzione di Tu si que vales.