A cura di Gilda Riga

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Belén Rodriguez a Discovery. Per il momento si tratta solo di rumors, e siamo ancora ben lontani dall’ufficialità.

A lanciare l’indiscrezione è Dagospia, che ha fatto riferimento ad alcuni incontri avvenuti a Milano e di una possibile trattativa tra la showgirl argentina e l’emittente. Il passaggio al nuovo circuito televisivo potrebbe concretizzarsi presto, anche se questa circostanza non sancirebbe l’addio di Belén a Mediaset, dove è stata confermata alla conduzione della prossima edizione di Tú sí que vales e a Le Iene.

Belén: un nuovo programma su Discovery?

Stando ad alcune indiscrezioni, Discovery avrebbe messo gli occhi sulla Rodriguez, offrendole un nuovo programma che però resta ancora top secret. Anche nell’ipotesi in cui l’argentina dovesse accettare la proposta, ciò non comporterebbe assolutamente un suo allontanamento da Mediaset. Si tratterebbe di una collaborazione che vedrebbe Belén impegnata su due fronti: da una parte Tú sí que vales e Le Iene, dall’altra un nuovo show targato Discovery, che con ogni probabilità andrà in onda su Nove o Real Time, i due canali con il maggior numero di telespettatori.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe di un gran colpo per Discovery, che si assicurerebbe le prestazioni uno dei personaggi più famosi e chiacchierati del momento, anche in virtù del ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Belén e lo showman napoletano, dopo un lungo tira e molla, sono tornati ad essere una coppia. Il settimanale Chi li ha immortalati mentre si scambiavano un bacio appassionato, e di recente hanno anche trascorso alcuni giorni di vacanza insieme a loro figlio Santiago, in una lussuosa villa a Ca’ Pellicciano, in Romagna.