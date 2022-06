A cura di Franci Russo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez vacanze insieme con il loro figlio Santiago e Luna Marì, la piccola che Belen ha avuto dall’ex Antonino Spinalbese.

Dove vi chiederete? A Ca’ Pellicciano, in Romagna, in una villa da sogno con piscina, vigneti e colline. Una struttura da 4mila euro a settimana con 4 camere da letto, 5 bagni e 1.000 metri quadrati di prato.

Stefano sul suo account Instagram posta un video con una panoramica della villa e dell’ampio verde che la circonda. Ma niente foto con Belen, solo una con il piccolo Santiago dopo aver fatto un bagno in piscina.

Altrettanto ha fatto Belen: stesso video e una foto con la piccola Luna Marì. Discrezione ma tanta passione tra il conduttore napoletano e la showgirl argentina. Il ritorno di fiamma è iniziato già da parecchi mesi, ma ora c’è un elemento in più: sul dito di Stefano è ricomparsa la fede nuziale.

Stefano e Belen, la terza volta sarà quella buona?

Stefano e Belen si sono conosciuti negli studi di Amici di Maria De Filippi. Lui, ballerino professionista fidanzato con la cantante Emma Marrone, si infatua della showgirl argentina e lascia Emma. Nel 2013 i due convolano a nozze e dalla loro unione nasce Santiago. Ma quattro anni dopo, nel 2017, Belen e Stefano si lasciano.

Nel 2019 rieccoli insieme. I fan della coppia possono tornare a sorridere: Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano di nuovo una coppia.

Il riavvicinamento tra i due dura però poco e, complice il lockdown causato dalla pandemia, la coppia si separa di nuovo.

Nell’estate del 2020 Belen conosce Antonino Spinalbese, hair stylist, e se ne innamorò perdutamente. A luglio 2021 nasce Luna Marì, frutto della loro passione.

Ma si sa l’amore eterno se esiste non è per tutti, così a gennaio di quest’anno, dopo mesi di indiscrezioni, la stessa Belen dichiara sul suo account Instagram di essere single.

Ma come afferma Antonello Venditti nella canzone “Amici mai”, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... Ed è proprio il caso di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A febbraio di quest’anno i due incominciano a rifrequentarsi, ma questa volta con maggiore discrezione: stanno insieme ma non si mostrano in pubblico. La terza volta sarà quella buona? I fan di entrambi ci sperano tanto…