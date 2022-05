A cura di Franci Russo

Mercoledì 25 maggio è andata in onda in prima serata su Italia 1 l’ultima puntata de Le Iene, condotta da Teo Mammacari e Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, poco prima dell’inizia della trasmissione, ha postato sul suo account Instagram una serie di Stories divertenti che vedono protagonisti la stessa Belen, Teo e alcuni collaboratori del programma.

Tra le tante Stories pubblicate, un video girato nella sala trucco alla presenza di alcune operatrici. Belen, già perfettamente truccata e vestita, pronta per iniziare il programma, si è lasciata andare ad un suo pensiero: “Io non capisco per quale motivo la gente deve invecchiare. Per esempio, la gente dovrebbe invecchiare all’interno. Uno arriva a 27 anni, si ferma e così invecchia con dignità. Oggi io ne ho 38 e vorrei fermare il tempo…”.

Chi non sottoscriverebbe quanto ha detto Belen? Può darsi pure che ci si arriverà un domani. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad un notevole sviluppo delle scienze applicate all'invecchiamento umano. Grazie ai progressi registrati non solo in campo medico, la terza età, un tempo percepita come periodo di disabilità e decadimento fisico, è ormai per molti diventata una fase di continuata indipendenza e buona salute. Per ora, però, dobbiamo accontentarci di questo.

Stefano De Martino ospite dell’ultima puntata de Le Iene

Ritornando a Le Iene, abbiamo potuto ammirare uno Stefano De Martino, ospite della serata, in perfetta forma. L’ex conduttore di Made in Sud, che si appresta a tornare in tv con un summer festival insieme ad Andrea Delogu, si è lasciato andare ad un monologo che ha messo in mostra, ancora una volta, la sua disinvoltura e padronanza davanti alle telecamere.

Teo Mammucari ha chiesto a Belen cosa pensa abbia di così particolare Stefano De Martino. La replica della showgirl argentina non si è fatta attendere: "Non lo so, è molto simpatico". Quindi ha chiuso con una grande e sonora risata.