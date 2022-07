A cura di Ludovica Ragonesi

Edoardo Tavassi, reduce dalla recente esperienza all’Isola dei famosi, è stato avvistato a cena con la sua ex, Diana Del Bufalo. Si tratta di un ritorno di fiamma?

L’ex naufrago, vincitore morale dell’ultima edizione del surviving show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è in queste settimane impegnato con un serio problema fisico dovuto all’infortunio che si è procurato durante la sua esperienza in Honduras.

Tavassi era dato infatti tra i probabili vincitori dello show di Mediaset ma l’infortunio al ginocchio, accorso appena prima della finale, lo ha costretto ad un ritiro anticipato, perdendo quindi l’occasione di spuntarla sul vincitore della trasmissione, Nicolas Vaporidis.

Ma l’allegria, le battute e la franchezza di Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina, lo hanno comunque reso, a furor di popolo, vero vincitore dell’ultima edizione del programma di Ilary Blasi.

Edoardo Tavassi: operazione al menisco ma nel frattempo relax

Edoardo dovrà presto operarsi al menisco ma per fortuna, al momento riesce a camminare tranquillamente. L’ex naufrago infatti, finita l’esperienza sull’Isola, sta vivendo appieno l’ondata di popolarità legata alla trasmissione. Tante sono le serate e le cene a cui partecipa.

In particolare, una cena insieme alla sua ex, l’attrice Diana Del Bufalo, ha riacceso la speranza dei fan che fortemente vorrebbero un ritorno di fiamma tra i due.

Edoardo e Diana sono stati legati sentimentalmente per un breve periodo. L’attrice tuttavia è rimasta molto affezionata al suo ex, che l’ha aiutata in un momento difficile della sua vita.

La madre di Edoardo poi, in una recente intervista, ha riacceso la speranza, affermando: “Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora. Ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”.