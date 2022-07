A cura di Franci Russo

Negli ultimi anni stiamo vedendo Emma Marrone in una nuova veste, quella di attrice.

Dopo le riprese del film di Stefano Chiantini Il Ritorno, che vede protagonista Emma Marrone e Fabrizio Rongione, la cantante ha da poco completato le riprese della seconda stagione di A casa tutti bene – La serie, progetto per la tv firmato da Gabriele Muccino, fiction già premiata, con il primo lavoro, come Miglior Serie TV ai Nastri d’Argento.

La 38enne salentina già nel 2020 aveva lavorato con Muccino nel film Gli anni più belli, dove interpretava Anna, la moglie di Caludio Santamaria.

Emma ci ha tenuto a ringraziare il regista Gabriele Muccino con un post su Instagram che la ritrae sul set con un bambino nel marsupio. “Ultimo giorno di set per me. Sempre grata a Muccino e a tutta la magnifica crew. Ci vediamo presto”.

La serie tornerà sul piccolo schermo presumibilmente tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo.

Emma Marrone mamma? Impazziasce il web

Ma intanto il post di Emma ha suscitato l’attenzione dei suoi quasi 6 milioni di follower. Tutti la vedrebbero bene in veste di mamma.

I commenti si sprecano: “Mi è venuto un colpo, comunque troppo bella”, “Senso di maternità e dolcezza infinita”, “Saresti una super mamma”, “La tenerezza di questa foto. Non vedo l'ora che esca la seconda stagione per vederti nel ruolo di mamma”. “Auguri Emma, quando hai partorito?”, “Sei pronta per fare la mamma. Ti sta proprio bene un bel maschietto”, “Che bella mamma”. E così via.

Ma cosa pensa Emma Marrone della maternità?

In un’intervista rilasciata al Messaggero l’anno scorso, Emma così si espresse: “Se devo essere sincera, in questo preciso momento della mia vita non desidero avere figli. Devo e voglio fare ancora un sacco di rock’n roll anche perché non considero assolutamente un obbligo la maternità”.

Avere avuto tra le braccia un bimbo, anche se in una fiction, le avrà fatto cambiare idea? I fan sperano proprio di sì...