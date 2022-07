A cura di Gilda Riga

Dopo 15 anni di assenza dai palinsesti televisivi, torna sul piccolo schermo La Talpa, il reality show trasmesso prima su Rai 2 (nel 2004, in occasione della prima edizione) e poi su Italia 1 (nel 2005 e nel 2008).

Ad annunciarlo è stato Piersilvio Berlusconi, Amministratore delegato di Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Non si conosce ancora la data di inizio del programma, anche se è ipotizzabile che possa andare in onda su Canale 5 nella primavera 2023, al termine de L’Isola dei Famosi.

La conduzione della prima edizione del reality venne affidata ad Amanda Lear, che però venne sostituita dopo la prima puntata da Paola Perego, che è rimasta al timone anche nei due successivi capitoli del programma che all’epoca venne trasmesso su Italia 1. Il ruolo di inviati, rispettivamente nella prima, seconda e terza edizione, è stato ricoperto da Guido Bagatta, Stefano Bettarini e Paola Barale. La figura dell’opinionista, invece, è stata introdotta a partire dalla terza edizione andata in onda nel 2008, ed a ricoprirla sono stati Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo, Barbara Alberti e Raffaello Tonon.

A tal proposito, alcuni rumors parlano della possibile presenza, proprio come opinionista, di Wanda Nara, modella e showgirl argentina, moglie del calciatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi, che ha già ricoperto questo ruolo in occasione dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Il meccanismo del reality show dovrebbe restare per grosse linee fedele a quello delle tre precedenti edizioni: un gruppo di vip si ritroverà in una location da sogno e inizierà una convivenza in cui hanno come obiettivo quello di individuare la talpa. Si tratta di un concorrente che, segretamente, agisce per sabotare gli altri e che deve fare di tutto per non farsi smascherare.

Chi condurrà La Talpa? I nomi in lizza

Ma chi condurrà la nuova edizione de La Talpa? Secondo alcuni rumors, la scelta dovrebbe ricadere su figure che già lavorano in Mediaset: Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, Federica Panicucci, al timone di Mattino Cinque, e Barbara D’Urso, padrona di casa di Pomeriggio Cinque e conduttrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show.

E’ improbabile che l’incarico verrà affidato a Maria De Filippi, già molto impegnata con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te.