A cura di Gilda Riga

Wanda Nara nuova opinionista de La Talpa?. Secondo alcuni voci, che in queste ore si stanno facendo sempre più insistenti, la showgirl e modella argentina sarebbe in trattativa con Mediaset per prendere parte alla nuova edizione del reality show che andrà in onda su Canale 5 nella primavera 2023, al termine de L'Isola dei Famosi.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sta seguendo alcune trattative in corso riguardo la campagna trasferimenti di questa estate. Sembra, infatti, che la famiglia Berlusconi stia corteggiando sia Wanda che il marito, il calciatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

Silvio Berlusconi: doppio colpo Nara-Icardi?

Silvio Berlusconi, presidente del Monza (squadra neopromossa in Serie A), e di Mediaset, potrebbe mettere a segno un doppio colpo: portare il centravanti ex Inter nella sua squadra, e la moglie ed agente a La Talpa.

Per la showgirl argentina, non si tratterebbe di un ruolo del tutto inedito. Infatti, è già stata una delle opinioniste nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Wanda Nara sarebbe dunque pronta a succedere, a distanza di anni dal lontanissimo 2008, a Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo, Barbara Alberti e Raffaello Tonon, che a partire dalla terza stagione del reality show, avevano il compito di commentare le dinamiche che si verificavano all’interno del programma.

Al momento, non sono ancora stati rivelati particolari dettagli circa l’edizione 2023 de La Talpa, né tantomeno sappiamo se la Nara sarà l’unica opinionista o sarà affiancata da altri volti noti del mondo della televisione. Ciò che invece appare certo, è che il meccanismo resterà per grosse linee uguale a quello delle edizioni precedenti: un gruppo di vip si ritroverà in una location da sogno, e inizia una convivenza in cui hanno come obiettivo quello di individuare la talpa. Si tratta di un concorrente che, segretamente, agisce per sabotare gli altri e che deve fare di tutto per non farsi smascherare.