A cura di zara penna

Rai: Milly Carlucci, “pazza” per il famoso cantante napoletano

Milly Carlucci continua i suoi provini per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Dopo aver confermato la presenza di Eva Robin’s, Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Marta Flavi e Nancy Brilli, la conduttrice è riuscita a convincere un famoso cantante napoletano.

Ad annunciare la novità TvBlog. Da ottobre vedremo anche Nino D’Angelo tra i big che si cimenteranno sulla pista da ballo più popolare d’Italia.

Scrive TvBlog : “Nino nel cast! Ora per Nino D’Angelo, famoso cantante pop che si è anche prodotto negli ultimi anni in partiture più sofisticate ed apprezzate dalla critica, si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le stelle. Il direttore artistico di Ballando con le stelle Milly Carlucci dunque pare abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1, di ritorno sui teleschermi della prima rete della televisione di Stato da sabato 8 ottobre 2022“.

Un cast stellare per l'edizione di Ballando con le Stelle 2022

Che Milly Carlucci punti su un programma come Ballando con le stelle con un cast sempre talentuoso e formato da personalità forti, è risaputo; ma quest’anno la Carlucci sta andando oltre, scegliendo personaggi veramente di spicco della tv italiana.

Ne sono la prova la scelta su Iva Zanicchi e Nancy Brilli. Le due donne sicuramente ci regaleranno momenti forti soprattutto quando si ritroveranno a confronto con i giudici, Mariotto e Lucarelli in primis.

Nino D’angelo è la ciliegina sulla torta. Il suo carisma sicuramente lo farà brillare anche nel ballo.

Una scommessa quella di Milly Carlucci iniziata nel 2005.

“Sinceramente ci speravo, ma forse in questi termini il successo era davvero impensabile. Quando abbiamo cominciato nel 2005 molti pensavano che non saremmo arrivati alla fine della stagione. Si diceva che il ballo non funzionava, perché nei grandi one man show che si facevano all’epoca non riscuotevano grandi entusiasmi. – ha dichiarato Milly qualche settimana fa”.