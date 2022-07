A cura di Gilda Riga

Era il 22 giugno scorso quando Paola Di Benedetto e Rkomi uscirono allo scoperto, ufficializzando di fatto la loro storia d’amore. Prima un’uscita a quattro con Fedez (collega giudice di X Factor) e la moglie Chiara Ferragni, poi lo scoop targato whoopsee.it, che condivise sul suo account Instagram un video in cui la conduttrice e il cantante si scambiavano un bacio appassionato.

Ma distanza di neanche un mese, sembra che la loro relazione sia già giunta all’epilogo. A rendere noti i motivi della rottura The Pipol Gossip, che ha rivelato che la decisione di porre fine alla love story sarebbe stata assunta da Rkomi.

“No. Non c’è nessun uomo nuovo nella vita di Paola Di Benedetto. Ma come noi di Pipol avevamo anticipato non c’è più nemmeno Rkomi, giudice di X Factor. È stato lui a lasciare la bellissima Paola con un sms. Il motivo alla base sembrerebbe che lui fosse allergico alla sovraesposizione mediatica e al gossip. Certo fa pensare se fosse così perché proprio Rkomi insieme con Paola nella loro ultima uscita ha posato con i Ferragnez. Più popolarità pop di questa… Dunque quale sarà la verità? La storia, però, è definitivamente chiusa. E Paola balla anzi canta da sola, da single”.

Il giudice della nuova edizione di X Factor, non avrebbe particolarmente gradito il clamore mediatico che ha suscitato la sua relazione con Paola Di Benedetto, ed ha preferito mettere la parola fine per allontanare il gossip che si era diventato evidentemente pressante.

Rkomi in compagnia di una bionda

Nel frattempo, è emerso un ulteriore dettaglio sulla vicenda. L’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, ha postato su Instagram una foto inviatole da una sua follower, in cui si vede Rkomi in compagnia di una ragazza con i capelli biondi. Ma la Marzano ha smentito che potesse trattarsi di una nuova “fiamma”, sottolineando che si tratta solo di un’amica, e al contempo che tra il cantante e la Di Benedetto non è mai stato vero amore.