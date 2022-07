A cura di Franci Russo

Anticipazione della puntata di Beautiful in onda lunedì 18 luglio 2022 su Canale 5.

Allo chalet, mentre Liam ed Hope si perdono in baci e carezze, Bill, da solo in ufficio, ripensa agli istanti in cui è morto Vinny ed a come ha coperto l’incidente.

All’improvviso compare Brooke passata per aggiornarlo che sua figlia e Liam hanno ritrovato la sintonia perduta.

La Logan aggiunge che qualcosa o qualcuno sta tormentando lo Spencer e vorrebbe tanto scoprirne di più.

Nel frattempo, Thomas arriva a casa di Hope. Liam non gradisce la sua intrusione ma il ragazzo ci tiene a precisare che non è lì per interferire, quanto per festeggiare la ritrovata felicità di Hope e dei bambini.

Quando i due coniugi restano soli, Liam scoppia in lacrime e riferisce a sua moglie di aver paura che qualcuno possa portarlo via da lì.

Brooke ritorna alla Forrester e Ridge scopre che è stata da Bill. La supplica di stare lontana da quell’uomo…

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5. Salvo variazioni di orario da parte del Biscione, questi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì con puntata divisa dalle 13,40 alle 14,10 circa. Il sabato con puntata doppia dalle 13,40 alle 14,25 circa. La domenica con puntata divisa dalle 14:00 alle 14:20 circa.