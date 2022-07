A cura di Ludovica Ragonesi

Brutta avventura per Aka7even. Il cantante del programma Amici di Maria De Filippi è stato vittima di un furto.

Aka7even, nella giornata del 19 luglio, era pronto per partire alla volta di Gallipoli.

Il cantante aveva già caricato le valigie in auto e stava ultimando gli ultimi preparativi prima di recarsi all’aeroporto dove sarebbe partito per Brindisi.

Appena prima di spostarsi però l’amara sorpresa: l’artista non solo ha trovato il finestrino dell’auto in frantumi, ma ha potuto mestamente constatare che gli avevano rubato le valigie.

Senza perdersi d’animo, il cantante è ritornato velocemente a casa, giusto il tempo di recuperare qualche altro indumento dalla propria abitazione e muoversi rapidamente verso l’aeroporto per non perdere il volo.

Prima però, un messaggio per i ladri: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un aereo tra poco, great. Super… Grande giornata. Ma tralasciando questo ricordate che ciò che fate vi torna indietro. E questo vale per tutti. Quindi grazie per questa bella sorpresa. I vestiti si ricomprano, la dignità no”.

Aka7even, un’estate in musica

Nonostante la brutta disavventura, il cantante di Amici di Maria De Filippi è riuscito ugualmente a partire alla volta di Gallipoli.

Quella pugliese non era infatti per il cantante una tappa vacanziera: Aka7even infatti si sarebbe dovuto esibire in un locale di Gallipoli.

Ecco perché, nonostante l’intoppo, si è organizzato nel migliore dei modi per partire, rispettando

così gli impegni di lavoro precedentemente presi.

“Nessuno ci ferma, senza valigie e senza materiale per esibirmi, ma sti… stasera rock ‘n roll a Gallipoli, ci vediamo lì”, queste le parole del cantante dopo la sua brutta avventura.

Siamo sicuri che questo intoppo non abbia scalfito la gioia e la soddisfazione di Aka7even di godersi il successo del suo singolo estivo Toca, realizzato in collaborazione con Guè Pequeno.