A cura di zara penna

Amici: addio a due storiche insegnanti di Maria De Filippi? Torna Arisa

Ennesimo successo della vecchia edizione di Amici 21. Con l’entrata di Raimondo Todaro, Maria De Filippi si era aggiudicata un tavolo d’onore divertente e pignolo allo stesso tempo.

Per la nuova edizione però qualcuno lascerà il talent show.

A dare l’ufficialità TvBlog. La prima a non farà parte più del cast di Amici sarà Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica quindi è fuori, al suo posto, come era stato anticipato in un articolo precedente, ritornerà Arisa.

Non ci sono invece notizie sicure per quel che riguarda gli insegnanti di ballo. Tuttavia è certo la riconferma di Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Una maestra di ballo in forte dubbio per la nuova edizione di Amici

Il secondo nome in discussione è Veronica Peparini, la coreografa che formava il team proprio con Anna Pettinelli. A tal proposito, non sappiamo se Maria De Filippi la confermerà o qualcun altro prenderà il suo posto.

Ritornando ad Arisa, il pubblico è entusiasta di riavere la cantante al talent show, dopo la sua vittoria a Ballando con Le Stelle di Milly Carlucci, in coppia con il ballerino Vito Coppola.

Arisa tornerà dietro la cattedra di canto. Rudy Zerbi non è in discussione e Lorella Cuccarini ha affermato di recente che è stata riconfermata da Maria De Filippi come insegnante di canto, anche se il primo anno fu ingaggiata dalla De Filippi come maestra di ballo.

Intanto mentre il tavolo d’onore si forma, le audizioni di Amici e le selezioni continuano senza sosta.

Una nuova classe si formerà e ricominceranno le sfide per poi passare all’amatissimo serale.

Amici, stando al palinsesto di Canale 5, tornerà con la formula della domenica pomeriggio e del serale al sabato sera. Dunque nella prima fase, oltre alle strisce quotidiane in onda sempre su Canale 5, il talent andrà in onda anche il sabato e la domenica pomeriggio prima di Verissimo di Silvia Toffanin.

Il serale invece verrà trasmesso sempre il sabato in prima serata.