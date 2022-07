A cura di Ludovica Ragonesi

Arisa ritorna ad Amici di Maria De Filippi.

A quanto pare la cantante lucana sarebbe prontissima a riprendere il possesso della cattedra di canto nella popolare trasmissione di Canale 5, riallacciando il filo del discorso laddove lo aveva interrotto un anno fa, prima di partecipare a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Arisa, durante la scorsa stagione televisiva, aveva momentaneamente abbandonato Mediaset, per approdare sulle sponde Rai, prima “corteggiata” da Milly Carlucci per Ballando, e poi, sempre con la stessa Carlucci alla guida, per sedersi nella giuria de Il Cantante Mascherato.

Secondo l’anticipazione lanciata dal sito TvBlog, la cantante ritornerà invece nel clan di Maria De Filippi, pronta a rivivere l’esperienza di preparatrice nella scuola più famosa d’Italia.

Se infatti abbiamo conosciuto una versione “allieva” di Arisa con Ballando con le Stelle - programma che tra l’altro la cantante ha vinto in coppia con il suo ballerino, Vito Coppola - , con Amici l’artista riprende il comando della cattedra di canto per trasferire le sue profonde conoscenze agli allievi del talent.

Arisa ad Amici: quale prof andrà via?

A questo punto, con il rientro in gioco di Arisa nella cattedra di canto, si aprono diversi scenari sulla prossima composizione della rosa dei prof di Amici.

Potrebbe, secondo una prima ipotesi, “allargarsi” la commissione di canto, passando da tre a quattro docenti. Arisa infatti potrebbe semplicemente aggiungersi a Lorella Cuccarini, Rudy Zerby ed Anna Pettinelli.

Altra opzione vedrebbe invece la Cuccarini passare dalla cattedra di canto a quella di ballo ma, anche in quel caso, si tratterebbe di una commissione a quattro elementi, insieme alla Celentano, la Paparini e Todaro.

Allora ciò che sembra farsi strada in maniera più verosimile è che Arisa sia stata chiamata per sostituire una dei docenti di canto.

Si tratta della Pettinelli, che abbandonerebbe definitivamente lo show, o della stessa Cuccarini che passerebbe a ballo, determinando a sua volta l’uscita di Raimondo Todaro che potrebbe invece a sua volta ritornare a Ballando con le Stelle?

Tutte ipotesi che al momento hanno soltanto un’unica certezza: quella del ritorno di Arisa nella scuola di Amici di Maria De Filippi.