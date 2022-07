A cura di Ludovica Ragonesi

Arisa lancia il suo nuovo singolo e lo fa con uno scatto superhot postato su Instagram.

Tu mí perdíción è il titolo del nuovo brano della cantante lucana che ha messo tutta se stessa in un testo intenso e struggente.

L’artista potentina ultimamente è cambiata molto. Ha perso molti chili ed è ritornata ad un taglio di capelli corto e sbarazzino, simile a quello di Tokyo, uno dei personaggi principali de La Casa di carta, la serie Netflix campione d’incassi.

E, come l’eroina della serie tv, anche Arisa si è riscoperta forte dopo tanto dolore.

In un lungo post sui social, Arisa anticipa e spiega il nuovo brano, che è dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno il cuore spezzato.

Si tratta di un testo autobiografico poiché, come l’artista stessa chiarisce, anche lei ha avuto modo di conoscere il vero amore e di sperimentarne il dolore per la fine.

Ma questo amore, per Arisa, ha in sé una forza rinnovatrice, che non distrugge ma rigenera.

Che l’amore vero descritto dall’artista sia quello provato per il ballerino Vito Coppola?

Arisa e Vito Coppola: la fine di un amore nato a passo di danza

Arisa e Vito Coppola hanno fatto coppia durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Lui maestro, lei allieva. Tanto affiatati e bravi da riuscire a classificarsi primi e vincere il programma.

Quasi inevitabile che tra la cantante ed il ballerino scattasse la scintilla tra un passo di danza appassionato e l’altro. Quella favola però, mai ufficialmente confermata, è svanita ben presto.

E tanta deve essere stata per Arisa la sofferenza della fine. Queste le sue parole nel post su Instagram: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio”.

La frase finale rassicura non poco i fan della cantante, che non aspettano altro che ascoltare la sua voce di usignolo nel nuovo brano carico di speranza.